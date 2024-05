La salsera peruana Yahaira Plasencia ha decidido ampliar sus horizontes en el mundo del entretenimiento al lanzar su propio podcast titulado ‘Hablando con La Yaha’. Este nuevo proyecto se suma a su trabajo en la conducción del programa ‘Al Sexto Día’ y promete convertirse en un espacio donde celebridades revelarán detalles desconocidos de sus vidas.

Plasencia anunció su nuevo programa en sus redes sociales convocando a sus seguidores a sugerir invitados que les gustaría ver en el podcast. La respuesta de sus fans fue inmediata, destacando el nombre de la ‘Foquita’ Jefferson Farfán entre las sugerencias, lo que ha generado gran expectativa sobre un posible reencuentro público entre los dos.

Uno de los comentarios más llamativos en su cuenta de Instagram y en la página oficial del podcast fue: “Deberías entrevistar a Jefferson Farfán, Magaly Medina, personajes polémicos, para que muchos vean tu programa”. Esta propuesta hacía referencia a su expareja y a la conocida periodista Magaly Medina, quien ha sido una crítica frecuente de Plasencia.

Sorprendentemente, la cantante no descartó la idea. La cuenta oficial del programa respondió al comentario con un contundente “Anotado”, dejando entrever que Yahaira está abierta a la posibilidad de invitar tanto a su exnovio como a la periodista al podcast.

El anuncio ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes están intrigados por la posibilidad de ver a Plasencia entrevistar a personajes tan controvertidos y significativos en su vida. La promesa de revelar aspectos desconocidos de las celebridades ha captado la atención del público, aumentando las expectativas sobre los primeros episodios de ‘Hablando con La Yaha’.

Yahaira Plasencia, apodada la ‘Reina del Totó’ y favorita del productor musical Sergio George, busca con este nuevo proyecto consolidar su presencia en el ámbito digital y ofrecer contenido fresco y atractivo para sus seguidores. Con su carisma y talento, Plasencia aspira a crear un espacio de diálogo sincero y revelador, que se convertirá en un referente en el mundo de los podcasts.





La popular cantante de salsa Yahaira Plasencia ha compartido en una historia de Instagram sus sentimientos sobre su nuevo proyecto de podcast, ‘Hablando con La Yaha’. En su mensaje, Plasencia confesó que este nuevo emprendimiento le genera miedo, pero que está decidida a enfrentarlo y aprovechar su potencial para explorar nuevas áreas de su carrera.

“No he dejado la música, pero creo que tendría que experimentar nuevas cosas, ya que tengo el potencial para hacerlo, por eso es que me aviento con todo y con miedo. Si bien, no tiene que ver un 100% con la música, sí está relacionado porque voy a entrevistar a colegas”, expresó la salsera.

Mientras compartía su entusiasmo por esta nueva experiencia, Plasencia dejó escapar involuntariamente información sobre otro proyecto que estaba manteniendo en secreto. “Me encanta también hacer el proyecto de ropa que ya está en proceso”, comentó, antes de darse cuenta del desliz. Con humor, añadió, “¡Ay, lo dije, soy bien babosa!”, dejando ver su lado espontáneo y humano.





