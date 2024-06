María Pía Copello, conductora del programa ‘Mande quien Mande’ en América TV, compartió recientemente un momento de angustia en sus redes sociales luego de presenciar un incidente durante una sesión de práctica de rally protagonizada por su esposo y su hijo mayor.

La conductora, quien ha mostrado públicamente su apoyo al regreso de su pareja Samuel Dyer al mundo de los rallys, reveló que el pasado sábado 15 de junio vivió una dramática experiencia cuando el vehículo en el que se encontraban su esposo y su hijo se volcó durante los entrenamientos para una próxima competencia.

En un video publicado en sus redes sociales, María Pía mostró imágenes del automóvil con evidentes daños en la parte exterior, especialmente en la zona delantera, pero destacó al mismo tiempo que el habitáculo estaba completamente intacto, lo que aseguró la integridad física de ambos ocupantes.

"Estamos aquí, en las prácticas de los Samueles y vamos a ver lo que acaba de pasar", expresó Copello antes de detallar el estado del vehículo y confirmar que tanto su esposo como su hijo resultaron ilesos del accidente.





La conductora enfatizó la importancia de la seguridad del automóvil en situaciones como esta: “Se volteó el auto, por fuera un desastre, por dentro intacto, que es lo más importante en la seguridad en un auto y ellos están bien”.

Ante la preocupación expresada por sus seguidores en redes sociales, María Pía agradeció las muestras de apoyo y solidaridad. Reconoció que el rally conlleva riesgos inherentes y que es un aspecto del cual tendrá que acostumbrarse mientras continúa apoyando a su familia en esta pasión deportiva.

"Gracias a todos por su preocupación, mis Samueles están muy bien gracias a Dios. Este deporte es así, tendré que acostumbrarme", concluyó Copello en su mensaje, tranquilizando a sus seguidores sobre la condición de su esposo e hijo tras el incidente.





El debut del hijo de María Pía Copello como copiloto de rally

En marzo de este año, se anunció que Samuel Dyer y su hijo mayor participarían en el Rally de Quilmaná, una noticia que sorprendió a María Pía Copello, quien no dudó en compartir sus reacciones y pensamientos al respecto

La conocida conductora de televisión reveló que, aunque su esposo practicaba este deporte cuando era joven, la decisión de retomar el rally y hacerlo junto a su hijo fue una sorpresa para ella.

"En su momento fue un pleito, no actualmente, sino cuando éramos enamorados, pero yo digo, la vida es una y uno tiene que hacer lo que le guste... Esta vez no hubo pleito", comentó Copello, mostrando una actitud comprensiva y de apoyo hacia su familia.





Copello confesó que su hijo no le había mencionado nada sobre esta nueva aventura, aunque sospechaba que él y su padre estaban planeándolo juntos. Pese a sus temores naturales sobre la seguridad en el rally, decidió no oponerse y brindar su respaldo.

“La verdad que no sabía. Me ha dado una sorpresa. Creo que ellos ya estaban conversando, me dijeron que uno iba a ser el piloto y el otro el copiloto. Así que... ¡me muero!, pero si es algo que ellos quieren cumplir yo no voy a impedir que lo hagan, están con esta nueva aventura”, expresó María Pía, mostrando su disposición a apoyar los sueños y pasiones de su familia.

Finalmente, María Pía Copello afirmó sentirse más tranquila al observar la preparación y seguridad con la que su esposo e hijo abordan esta actividad. "Van mi esposo e hijo juntos, hay doble responsabilidad. Llegué a sentir temor, pero me siento más confiada porque veo bastante seguridad en el manejo, creo que están con un buen team, un buen profesor, hay que confiar y vamos a ver cómo van las cosas", concluyó.





