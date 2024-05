Después de meses de expectativa, hoy finalmente se estrena el nuevo podcast de Magaly Medina, en el que busca desarrollar el empoderamiento femenino. En su primera entrega, Medina contará con la participación especial de su hermana Mariela Medina, quien no pertenece al mundo televisivo, pero con quien comparte una profunda conexión.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina habló sobre sus expectativas y la transformación que representa esta nueva faceta en su carrera. Desde que se anunció el lanzamiento del programa, muchos de sus seguidores asumieron que estaría centrado en la farándula. Sin embargo, la popular ‘Urraca’ sorprendió al revelar que su enfoque sería completamente diferente, apuntando a potenciar el empoderamiento de las mujeres.

“Lo que busco realmente es otro espacio, un espacio dirigido mayormente a las mujeres y que a través de diferentes historias como las suyas, del consejo de psicoterapeutas y de diferentes especialistas, podamos aquilatar más nuestro valor como personas. Quiero que las mujeres, en general, no las mediáticas, sino las mujeres que no están frente a una cámara, sepan cómo salir adelante tras una crisis personal”, declaró Medina.

Consultada sobre la participación de Laura Borlini, la conductora confirmó que la especialista será invitada en el programa. Además, destacó la colaboración de diversos expertos, desde sexólogas hasta cirujanos plásticos.

“Tengo otros especialistas en diferentes ramas con los que quiero hablar y con los que quiero discutir temas que a veces las mujeres callamos o no hablamos. Eso es lo que quiero hacer y lo que trato de hacer”, explicó.

Magaly Medina anuncia el lanzamiento de su nuevo podcast centrado en el empoderamiento femenino. (Composición)





Magaly también reveló el motivo por el cual su hermana Mariela es la primera invitada del podcast. “Es algo que siempre quise hacer hace mucho tiempo porque ella, a su manera, siempre ha sido como mi coach personal. Es una mujer que tiene un amplio criterio y muy firme en sus convicciones, ha visto muchas cosas a su alrededor, ha aprendido de ellas y yo creo que tiene algo que decir. Ella es una sobreviviente de la polio, ha tenido que buscarse un lugar en la sociedad, ha sido vapuleada por el bullying desde que era niña. Es una resiliente cuyo testimonio quiero que la gente escuche”, mencionó Medina.





Adelanto de podcast de Magaly Medina





Magaly habló sobre el verdadero motivo, por lo que su podcast se demoró y no descarta la participación de su hijo

Después de anunciar con anticipación el lanzamiento de su podcast a través de sus redes sociales, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, ha explicado las razones detrás del retraso en el estreno de su nuevo proyecto.

Medina admitió que el proyecto se ha demorado debido a la búsqueda de personas que compartan su visión y que ayuden a dar forma al contenido. Reveló que grabó varios episodios que finalmente descartó, optando por reorganizar todo desde cero. Además, mencionó sus múltiples ocupaciones como motivo adicional para la demora, ya que su trabajo en televisión y en redes sociales demanda una gran cantidad de tiempo y energía.

“Yo soy una mujer con múltiples ocupaciones. No me puedo dedicar 100% a nada, estrictamente, porque tengo la tele, que me demanda muchísimo tiempo y energía. Tengo las redes sociales. Tengo que manejar una casa. Soy una mujer que está casada, que tiene compromisos y obligaciones de mi misma relación”, señaló.

A pesar de los contratiempos, Medina también reveló que está trabajando en otros proyectos, manteniendo su agenda llena de compromisos profesionales y personales. Además, no descartó la posibilidad de que su hijo, quien conserva su privacidad, participe en uno de sus programas en el futuro.

“Él conserva mucho su privacidad cuando viene de paseo por Lima. Ahora que tiene sus vacaciones europeas, probablemente va a estar por aquí, pero... no lo sé. Sería cuestión de ver cómo está su mood, su estado de ánimo, porque él sabe que yo soy demasiado mediática y que el estar en una foto, en un video, en una entrevista conmigo, va a hacer que la gente busque sus redes sociales”, explicó Medina.





Magaly Medina no descarta la presencia de su hijo en el podcast. (Composición)





¿Cuándo y a qué hora se estrena el podcast de Magaly Medina?

Hoy jueves 30 de mayo, la presentadora, Magaly Medina, estrenará su podcast. A partir de las 20:00 horas (hora local), los seguidores de Magaly podrán ver el contenido, esta vez a través de su canal de YouTube.





