El estreno de la película autobiográfica de Ernesto Pimentel ha desenterrado el pasado mediático del creador del personaje de la ‘Chola Chabuca’, quien en el año 1999 reveló que era portador del VIH en medio de denuncias por extorsión contra su expareja Álex Brocca.

Aunque todo lo relacionado al bailarín desapareció misteriosamente del mundo del Internet, el programa ‘Todo se filtra’ difundió imágenes del archivo de Panamericana Televisión donde Brocca cuenta detalles de su vida íntima con Ernesto Pimentel previo al estreno de su libro ‘Canto de dolor’.

Según cuenta, a medida que la fama de la ‘Chola Chabuca’ crecía, también se abría una brecha entre ambos y la relación se enfrió al punto que se volvió tormentosa debido a presuntas infidelidades de Pimentel.

“Sonó el teléfono como a las 4 de la mañana y era una persona ajena a nosotros. Yo le dije quién es y Ernesto me dice: ‘Qué te importa’. Yo le colgué y volvió a sonar el teléfono, y por el otro lado me dijeron: ‘Oye tú que te metes’. Yo le respondí lo que tenía que responderle y le dije es mi problema, tú no tienes por qué llamar”, contó el bailarín en aquella época

Esta conversación habría desatado su ira y desencadenó una violenta pelea entre ambos, en la cual terminó ensangrentado, según reveló Álex Broca en conversación con Pamela Vértiz.

“Yo me paré frente a frente, él me empujó, me metió un puñete en la nariz, me desvió el tabique, en ese momento hubo una discusión bastante fuerte entre los dos, mi nariz empezó a sangrar, nos agarramos muy fuerte a golpes”, contó el fallecido artista.









¿CÓMO REACCIONÓ ERNESTO PIMENTEL CUANDO SE ENTERÓ QUE TENÍA VIH?

Según contó Álex Brocca, luego de contarle a su madre de su enfermedad, le comunicó a Ernesto Pimentel que debía hacerse el examen de Elisa para descartar el Sida. Como era de esperarse, también salió positivo, pero ninguno sabía cómo terminaron contagiándose.

“En ese momento nos miramos sorprendidos, dijimos ¿qué pasó? No podíamos echarle la culpa a nadie porque no sabíamos qué había pasado. Salimos del hospital y nos dirigimos hacia la funeraria que está al frente, y fuimos a ver los ataúdes. Ya entre bromas y riéndonos, porque no quedaba otra más que reírnos, nos decíamos ‘dónde me entierro, qué cajón quieres tú me decía’”, sostuvo el bailarín.









Álex Brocca también negó haber extorsionado a Ernesto Pimentel con contar públicamente que tenía VIH y aseguró que, en un primer momento, su libro no iba a tocar ese tema hasta que el conductor de televisión decidió hacer su confesión en televisión nacional.

“Yo no le puse una pistola para que dijera tú estás infectado. Además, yo tampoco lo dije nunca… y en este libro no se hablaba de lo que él ha dicho, no sé porque lo mencionó, ahora habrá que hacerle unos cambios al libro en todo caso”, sostuvo Brocca en conversación con Pamela Vértiz.

