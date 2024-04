Rosa Bartra, abogada de Víctor Barriga Fong, conocido como ‘Dr. Fong’, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser acusada por la madre de la ‘Muñequita’ Milly de ofrecerles dinero a cambio de su silencio.

Los deudos de la cantante folklórica llegaron este jueves 18 de abril hasta la sede de la Dirincri junto a su abogada Rosario Sasieta como parte de las diligencias preliminares que se llevan a cabo por la muerte de la artista, quien falleció luego de someterse a una liposucción con el doctor Fong.

En conversación con los medios de prensa, la madre de la artista, María Sucapuca, reiteró que no aceptarán ninguna reparación económica, y por el contrario, solo buscan justicia para su hija.

“Dijeron que nos pongamos de acuerdo. Nosotros no aceptamos, queremos justicia”, narró la mamá de la ‘Muñequita’ Milly ante los medios de comunicación.









¿Qué respondió Rosa Bartra?

La defensora legal del doctor Víctor Barriga Fong negó haberle hecho una propuesta económica a la familia de la ‘Muñequita’ Milly, sin embargo, resaltó que este tipo de negociaciones contempladas dentro del marco legal peruano.

“Dentro de los procesos penales hay un procedimiento que lleva a una terminación anticipada. No hemos tenido nosotros ningún acuerdo de ese tipo, ninguno y lo descarto. Sin embargo, para información general es parte de lo que el mismo Código Penal establece, no tendría en el supuesto negado, que no ha ocurrido, nada ilegal”, precisó.





