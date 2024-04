Milett Figueroa habría viajado a Argentina, pero su pareja, Marcelo Tinelli, aún no se ha pronunciado al respecto, y por el contrario, el conductor ha preferido celebrar el reencuentro con uno de sus familiares.

“Qué alegría. Mi primo hermano Luciano Tirri ya vuelve de Los Ángeles a Buenos Aires. Lo extrañaba”, manifestó Tinelli, ignorando así la llegada de su novia a Argentina.

Hasta el momento, el presentador de ‘Bailando 2023′ y la modelo peruana no se han lucido juntos en algún evento público ni en redes sociales.

Tampoco se han dedicado ningún mensaje a través de Instagram, situación que sigue alimentando los rumores de una supuesta ruptura.





¿Tinelli le fue infiel a Milett?

La influencer argentina Cande Lecce salió a lanzar acusaciones en contra del conductor Marcelo Tinelli, quien asegura engañó a Milett Figueroa. Según la modelo, aceptó mantener un corto romance con el presentador debido a que él le señaló que su relación con la peruana “era parte del show”.

Lecce comentó que su relación con el argentino comenzó en mayo de 2023 y duró hasta diciembre. Sin embargo, a raíz de la confirmación del romance del conductor con Milett Figueroa, la modelo optó por alejarse.





Cande Lecce asegura haber estado con Marcelo Tinelli





Ante esta decisión, Tinelli la buscó y le aseguró que que esta cercanía era armada y que todo era parte de una estrategia para vender su programa ‘Bailando 2023′.

“Empezamos a salir desde mayo del año pasado y no sé si puedo decir fecha, pero fue hasta diciembre. Fue una situación muy difícil, pero entendí que fue parte del show” (...) “Eso me decía (que era parte del show). Me daba la intuición a mí como mujer y también lo que veía”, dijo durante una entrevista que le hizo el programa ‘Socios del Espectáculo’.





