Luego de ser acusado de ser la persona que delató a Pamela Franco ante la esposa de Christian Cueva, el cantante Christian Domínguez ha preferido guardar silencio y hasta el momento no ha salido a dar la cara para dar sus descargos públicamente.

Mientras el pronunciamiento del cantante continúa causando expectativa, Magaly Medina advirtió que Pamela López tendría pruebas de sus conversaciones con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Cuando Pamela López hablaba con Christian Domínguez nosotros como producción del programa le aconsejamos que lo grabara. La primera conversación que tuvo no lo grabó, porque es una señora que evidentemente no sabe hacer este tipo de cosas, pero luego cuando le aconsejamos que lo hiciera, todas las largas conversaciones posteriores que tuvo con Christian Domínguez, nos aseguró que ya lo tenía grabado. Esto lo digo por si acaso (…) por si Christian tiene la mala idea de refutarla. De que hay pruebas las hay”, advirtió la Urraca.





¿QUÉ SECRETOS DE PAMELA FRANCO CONTÓ DOMÍNGUEZ?

Luego de sacar su comunicando anunciando su ruptura con Cueva 1 de febrero, Christian Domínguez le contó todo lo que Pamela Franco le había confesado sobre su amorío con el exjugador de Alianza Lima en el 2019.

“Es Christian quien me ha contado muchas cosas, ella sí le ha contado a él, que sí ha tenido una relación Christian (Cueva) todo el 2019. Todo un año”, cuenta Pamela López.

Asimismo, le contó que su aún esposo le envió un arreglo fúnebre a la cantante cuando falleció su madre. “Entonces muere su mamá de ella y Christian Cueva le manda un arreglo a Chimbote a la casa de ella. Todos estos detalles me lo ha contado Christian (Domínguez) que ahorita sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, se le oye decir.

En otro momento, Christian Domínguez le habría dicho a Pamela López que cuando inició su relación, Cueva acosaba a Pamela Franco. “Que Christian (Cueva) siempre era intenso, la llamaba de uno de otro número y ella ya cuando empezaba con Domínguez le decía ya déjame en paz, déjame tranquila”, continuó López.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: