Christian Domínguez sigue dando de qué hablar tras su última infidelidad a su entonces pareja Pamela Franco . El líder de la Gran Orquesta Internacional recordó los duros momentos que vivió su hija mayor cuando se separó de la cantante de cumbia.

El músico se confesó en el podcast del ‘Flaco’ Granda, donde se animó a contar el episodio que vivió tras ser captado por las cámaras de Magaly Medina.

“Yo me paré por mis hijos, si hubiera sido solo, sin hijos, me hubiera quedado echado a seguir dándome. Yo tuve que pararme por mis hijos”, comentó.

Domínguez señaló que sus hijos nunca lo juzgaron, sino al contrario, le dieron protección y lo defendieron. “Dos semanas me encargué de destruirme solo y mis hijos me destruían más, no porque me dijeran algo sino porque estaban conmigo. El que tus hijos no te digan nada y te quieran defender. Ellos no me juzgaron en ningún momento, más bien me dieron una protección y yo me sentía peor, porque decía mira lo que sienten por ellos y mira cómo los estoy afectando psicológicamente a los mayores, sobre todo”, acotó.

A pesar de mal momento, reconoció que su hija mayor, con quien tuvo con Melanie Martínez, habló con él seriamente sobre el tema.

“Fue terrible. Yo la llamé por teléfono al día siguiente y prácticamente me dio un ultimátum, como dándome a entender que esta era la última que me perdonaba”, agregó.

“Me partí en 50. Ella llorando, es más grande, está en redes, es como si fuera una influencer, lloraba y lloraba y ya no sabía qué hacer, fue una cosa catastrófica, le hice una promesa a mi hija y le agradezco mucho lo que me dijo”, reveló el ex de Karla Tarazona.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO