Pamela Franco recibió un nuevo ‘golpe’ en su vida por parte de Christian Domínguez, y es que además de ser víctima de infidelidad hasta en dos oportunidades, la cantante enfrenta un complicado momento luego de enterarse que fue su ex quien le contó su historial amoroso a Pamela López sobre Christian Cueva.

En medio de esta nueva polémica, la exintegrante de Alma Bella publicó un mensaje de reflexión en sus historias de Instagram con la cual deja entrever que no la pasa nada bien.

“Agradezco por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas que me enseñaron lo que no es amor, y por la oscuridad que me obligó a encenderme y ser mi propio sol”, se lee en la imagen que compartió la artista.









Como se sabe, Magaly Medina hizo público las conversaciones que sostuvo con Pamela López, donde ella le confirma que se enteró de la relación clandestina de su esposo Christian Cueva con Pamela Franco gracias a Christian Domínguez.

Pero la conversación no quedó ahí ya que el líder de la Gran Orquesta Internacional le habría dado más datos a la esposa del ‘Aladino’ para así poder atar cabos y descubrir sus mentiras.





