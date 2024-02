Tal como se había anunciado, Pamela Franco llegó al set de ‘Mande quien mande’ no solo para hablar de la doble infidelidad de Christian Domínguez, sino también por las fuertes acusaciones de Pamela López que la involucran con Christian Cueva.

Durante la entrevista con María Pía, la cantante de cumbia reconoció que tuvo un romance clandestino con el exfutbolista de Alianza Lima. No obstante, negó que esta haya continuado hasta hace poco como muchos especulan.

Según contó, al iniciar su romance con Christian Domínguez, en el 2019, le confesó su historial amoroso con el exseleccionado peruano ya que estaba dispuesta a iniciar una nueva vida al lado del cumbiambero. “Yo le conté todo a él, no solo era mi pareja, sino que también mi amigo”, indicó.

Su nueva relación no le habría caído nada bien al popular ‘Aladino’ y, según la ex Alma Bella, el pelotero no dejaba de buscarla e incluso quiso amedrentar al líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Christian Domínguez tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye, ya deja de comunicarte con Pamela’”, contó para MQM.









