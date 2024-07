La artista peruana Pamela Franco emprendió un viaje con gran ilusión y expectativas hacia Europa, específicamente a Milán, para realizar su primer show internacional. Franco esperaba conquistar al público europeo con su música. Sin embargo, la realidad fue distinta a lo que había imaginado.

Las imágenes reveladas por el programa Magaly TV La Firme mostraron que la asistencia en su presentación en Milán fue menor a lo esperado. El público no acudió en masa, y el recinto evidenció numerosos espacios vacíos, un panorama desalentador para cualquier artista en su debut internacional.

Tras este primer revés, Pamela Franco se trasladó a Sevilla, España, con la esperanza de revertir la situación. Lamentablemente, la historia se repitió. Samuel Suárez, conocido creador de contenido, utilizó su plataforma en Instarándula para compartir imágenes enviadas por sus seguidoras, donde se podía observar que el lugar escogido para el show en Sevilla también estaba lejos de llenarse.

“Esa era la vista del local donde se está presentando Pamela Franco horas antes de su show. El local es chico, y aun siendo chico no se ha llenado. Yo hablo con imágenes, la ratuja se ensartó con sus 50 euros”, comentó Suárez entre risas, en un tono claramente sarcástico. El influencer mostró su sorpresa por la baja afluencia de público, considerando la inversión realizada para llevar a Franco a Europa.

A pesar de la decepcionante acogida, Suárez no dudó en reconocer el talento de Pamela Franco. “Estaba más concentrada en grabar a la poca gente que en disfrutar el show. Lo siento hijita. Yo imagino que para la inversión de los que hacen estos eventos, hay que ser sinceros, cuando hay artistas peruanos que viajan al extranjero, los locales se llenan. Pamela canta bonito, pero no sé por qué no tiene una aceptación mayor. Está con mala racha Pamela”, concluyó.





Pamela Franco se pronunció

Pamela Franco respondió a las críticas. A través de su cuenta de Instagram, Franco compartió un video mientras transitaba por las calles de Albacete, España. En el clip, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, dejó un mensaje claro y contundente: no permitirá que los comentarios negativos la detengan.

“Seguimos trabajando porque parar, para mí, es un lujo que no me puedo dar”, escribió Franco en su post, haciendo evidente su determinación y compromiso con su carrera. La publicación, acompañada de imágenes de la ciudad española, reflejó tanto su dedicación como su actitud positiva frente a las adversidades.

El mensaje no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes la apoyaron con palabras de aliento y elogios. Esta respuesta de Franco no solo muestra su fortaleza ante las críticas, sino también su firme propósito de continuar su trayectoria profesional, sin dejarse influenciar por opiniones negativas.









