La cantante Pamela Franco se presentó en el programa ‘Mande quien Mande’ y, si bien aceptó que tuvo una relación con Christian Cueva en 2018, aclaró que nunca le fue infiel a Christian Domínguez.

“Yo nunca le he sido infiel”, dijo Franco en el programa en vivo y luego aclaró que “he vivido enteramente para mi familia”.

“A Christian (Domínguez) lo he respetado, lo único que quería era formar una familia bonita, soñaba quedarme con él para toda la vida”, expresó.





Los 280 soles

Asimismo, Pamela contó de qué se trataron los 280 soles que le envió recientemente Christian Cueva y que fue descubierto por Pamela López.

En ese sentido, contó que era el segundo día después de conocerse la infidelidad de Domínguez, que ella estaba con una amiga tras una sesión de fotos y que Cueva la llamó desde un número desconocido.

Señaló que decidió hablar con él porque el futbolista le dio detalles de las infidelidades del cantante de cumbia.

“Estoy conversando con él y le digo que estoy tomando una cerveza con Fiorella, entonces él me dice ‘relájense, ahí les invito’. No le di importancia. Al otro día me llama Pamela López, me dice de la transferencia, te juro que no me di cuenta”, dijo.

“Pensé que era un chiste, pienso que lo hizo de juego... no me va a mantener con eso (280 soles), yo soy una persona que trabaja”, aclaró.





