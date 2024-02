Luego que se conociera que Christian Domínguez es la persona que delató a Pamela Franco ante la esposa de Christian Cueva al revelar detalles de la relación clandestina que tuvieron en el pasado, la cantante de cumbia reapareció ante cámaras para exigirle al padre de su hija dar la cara para dar su descargo.

“Me gustaría ver qué dice, me imagino que no se va quedar callado, él tendrá su versión. Yo no deseo hablar por la tranquilidad de mi casa”, remarcó.

La cumbiambera también dijo que esta vez sí se defenderá para evitar que se manche su imagen pese a que este escándalo involucre a su expareja.

“Él es el papá de mi hija y lo va ser siempre, pero no soy de hierro, ni tampoco me voy a quedar esperando los golpes y los demás salgan como si nada”, sostuvo.

En ese sentido, Pamela Franco le dio un ultimátum al líder de La Gran Orquesta Internacional a quien instó a salir a contar su verdad por el bienestar de su hija.

“La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por qué, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija”, dijo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: