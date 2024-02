El nombre de Pamela Franco se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta luego que se revelara que Christian Domínguez, el padre de su hija, fue quien la delató ante Pamela López sobre el romance que tuvo en el pasado con Christian Cueva.

Luego de las fuertes revelaciones de la esposa del ‘Aladino’, la cantante de cumbia se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ para defenderse y negar haber usado frases despectivas como ‘enano, cholo y asqueroso’ contra el futbolista, como lo aseguró su esposa.

“No, muchas personas no me conocen, pero los que me conocen, pero saben que jamás utilizo esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces plantadas, amo mis raíces y jamás me expresaría así de alguien. Esas no son mis palabras, eso quiero que quede bien en claro y espero que la persona en mención lo toque y sea sincero porque eso no es verdad”, dijo la cumbiambera.





¿QUÉ REVELÓ PAMELA LÓPEZ?





Según la esposa del mediocampista, Christian Domínguez se comunicó con ella cuando estalló su doble ‘ampay’ para contarle detalles de los últimos encuentros que habría tenido Pamela Franco con Christian Cueva.

“Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a ella a la discoteca y él se quedó dormido afuera en el carro, y ella cantó una hora, cuando ella salió le dijo a su esposo: ‘imagínate quién ha venido a verme, pero se refería con apodos despectivos como ese asqueroso, ese enano, ese cholo’. Dice que ella cantó y se acercó un pata, que debe ser el alcahuete de su chofer, y le enseñó un celular (…) donde decía te manda saludos Cueva. Ella vio a lo oscuro que estaba ahí con una mancha”, cuenta Pamela López con la voz entrecortada.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: