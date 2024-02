Pamela Franco rompió su silencio. En el programa ‘Mande quien Mande’, la cantante aceptó que mantuvo una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva.

En el programa dijo que lo conoció en el 2018 a través de amigos y justo cuando ella había terminado una mala relación sentimental.

En ese sentido, dijo que le siguió el juego a Cueva, que conversaban a través de WhatsApp y que luego se involucró con él sentimentalmente en 2018.

“Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteo y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, explicó.

Luego, aseguró sentir vergüenza por lo ocurrido y se disculpó con la esposa de Cueva, Pamela López.

Es algo que me avergüenza (la relación con Cueva), es una mochila que llevo hasta en la relación con Christian (Domínguez). Fue la peor decisión de mi vida. Sé que hubo personas lastimadas, hoy que soy mamá entiendo mucho más (...) Que me perdone Pamela López”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO