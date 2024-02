Luego que Christian Domínguez cumpliera la ‘maldición de los 3 años’, Pamela Franco se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ para contar su versión de los hechos y asegurar que la infidelidad del cumbiabero no es producto de un karma porque ella inició su relación cuando este ya había terminado con Isabel Acevedo.

“Quiero dejar en claro que dentro de la relación con él no he tenido nada (dentro de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo). Christian llegó a mi vida en un momento bastante difícil que estaba atravesando emocionalmente, pasaba por momentos difíciles como mujer y en mi entorno familiar. Es ahí donde nos vinculamos y dejé que él entrara en mi vida. (...) Me ayudó muchísimo para salir del hoyo en el que estaba”.

“Nosotros compartimos un programa, pero allí no había una amistad, solo una relación laboral. Ahí nos conocimos, pero no había algo. Luego del ampay, cuando ya no estaba con Isabel, sí, fueron muy pocos días, pero me empecé a involucrar con él. Si está mal el poco tiempo que se guardó luto, lo acepto, pero quiero dejar en claro que dentro de la relación, yo no tuve nada que ver”, añade Franco.

Chabelita y Christian Domínguez: ¿Cómo inició y terminó su romance?

En una sincera entrevista, Isabel Acevedo reconoció que le sorprendió lo rápido que el cantante formalizó su romance con la integrante de ‘Alma Bella’.

Isabel Acevedo se presentó en el set ‘El show después del show’ donde contó que sí le sorprendió que Christian Domínguez iniciara un romance con Pamela Franco a solo días de haber anunciado el fin de su relación de tres años.

“Yo la verdad no voy a negar que me sorprendió, pero él ya es grande y ve cómo hace sus cosas. Yo estoy volteando la página, estoy empezando desde cero y es algo del pasado y ya está”, dijo la bailarina cuando fue consultada sobre lo pronto que rehizo su vida el cantante de cumbia.

Al mismo estilo como pasó con Karla Tarazona, la bailarina encontró el reloj y el celular de Pamela Franco en la mesa de noche del cantante. “Cuando se termina la relación, se termina, como era el motivo tan fuerte, no hay marcha atrás. Terminamos un día, y al día siguiente yo lo dije”.

