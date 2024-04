Respondió como toda una dama. Natalie Vértiz sigue dando que hablar, pero esta vez por el gran apoyo y respaldo que está recibiendo tras el conflicto con la conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo .

Fiel a su estilo, la exreina de belleza no dudó en pronunciarse en sus redes sociales, donde compartió un post en el que mostraba una mesa decorada para una reunión familiar el domingo, generando una avalancha de comentarios por parte de sus seguidores. Entre ellos, destacaban muestras de apoyo a la esposa de Yaco Eskenazi en medio del conflicto con Pozo.

Como se recuerda, la influencer bromeó sobre la situación económica de la hija de Gisela Valcárcel en el programa que conduce junto a ‘Choca’ Mandros el último fin de semana. Esto provocó la indignación de Ethel Pozo.

“Fairyland. Mastering el arte de ser host, me encanta esforzarme en poner mesas lindas para mi familia e invitados, no soy experta, pero poco a poco voy sintiéndome mas orgullosa de mis mesitas¿que les Pareció?”, escribió en la publicación que compartió en Instagram y la primera después de la polémica con Ethel.

El post recibió una avalancha de comentarios positivos por parte de sus seguidores, pero también hubo quienes recordaron las declaraciones de Pozo, quien solicitaba disculpas públicas por parte de la pareja para poder retomar la amistad que mantenían desde hace seis años.

“Ahí está la disculpa que quería Ethel… a Natalie le importa 3 pepinos”, “Si es mejor que no les respondas para que no tengan contenido”, “Si se nota claramente que lo hizo sarcásticamente, no entiendo la seriedad de lo que dijo, todos se atacan”, fueron algunos comentarios de sus usuarios.

Por otro lado, algunos comentarios expresaron su apoyo incondicional. “Team Natalie”, “Estamos contigo y con Yaco, los sigo desde que empezaron en EEG, super sinceros y buenas personas”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.

En respuesta a este respaldo, la modelo también decidió mostrar su agradecimiento respondiendo a uno de los comentarios con un emoji de corazón.









Ethel Pozo le responde a Natalie Vértiz en ‘América Hoy’

La hija de Gisela Valcárcel dejó claro que ya no mantiene una relación con la exmiss Perú y con el exfutbolista, y enfatizó que no se quedará callada ante lo que considera afirmaciones inexactas.

“Ahora le responde, me dije, ya basta de agarrarme como un saco de box. Hasta ayer eran mis amigos”, afirmó Pozo, mostrando su determinación para abordar la situación de manera directa.

Uno de los puntos más destacados de la respuesta de Ethel fue su revelación sobre su comunicación con Yaco Eskenazi, donde decidieron poner fin a su amistad. “Hemos hablado ayer y decidimos terminar la amistad, en seis años jamás tuvimos ningún problema”, comentó la conductora, mostrando una decisión firme respecto a las relaciones personales en su entorno.

Además, Pozo abordó el tema de los fast pass utilizados para ingresar a Disney, señalando que no quiso involucrarse en el asunto, pero mencionando que Natalie Vértiz dijo “cuatro mentiras” que planea desmentir públicamente.

La hija de Gisela Valcárcel aclaró que es animadora de un programa y por ello no puede llegar a una entrevista desanimada, haciendo referencia a su sorpresa cuando vio la casa del exfutbolista Jefferson Farfán.

También indicó que no tiene una casa igual a ‘La Foquita’ como Natalie señaló en su programa “No tengo una casa como la de Jefferson y si así fuera como no me voy a sorprender si estoy yendo a la casa de un futbolista. Me deja como una hipócrita. Eso es mentira, pero la gente le cree porque ella tiene una imagen blanca”, explicó Pozo, defendiendo su posición y desmintiendo afirmaciones que considera inexactas.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO