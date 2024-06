En una reciente entrevista, Michelle Soifer revivió su experiencia durante la miniserie ‘Derecho de Familia’, donde compartió escenas desafiantes con Yaco Eskenazi, en un papel que marcó un hito en su incursión actoral.

La cantante peruana, conocida por su participación en realities de competencia, recordó cómo la productora Michelle Alexander la convocó en 2013 para interpretar a una pareja tóxica junto a Yaco Eskenazi. A lo largo de la producción, ambos actores tuvieron que enfrentarse a escenas subidas de tono, incluyendo besos y momentos románticos en la cama, aspectos que representaron un verdadero reto para soifer, quien en ese entonces tenía poca experiencia en actuación y apenas conocía a Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz.





Michelle Soifer recuerda escenas ‘hot’ con Yaco Eskenazi





En declaraciones a Trome, la popular ‘Michi’ compartió la intensidad de esos momentos en la serie, admitiendo sentirse nerviosa y fuera de su zona de confort.

“Me puse nerviosa con Yaco porque era la segunda novela que yo hacía. Todavía no era mi compañero [de ‘Esto es Guerra’], recién lo conocía”, expresó Soifer, destacando lo incómodo que fue para ella actuar en escenas íntimas debido a su falta de experiencia previa en ese tipo de roles.

La artista también mencionó otros desafíos que enfrentó durante la filmación, incluyendo escenas románticas con otros actores como Andrés Wiese y Javier Delgiudice, revelando la tensión y nerviosismo que experimentó para lograr interpretar adecuadamente a su personaje.

Con esta retrospectiva, Michelle Soifer destacó la complejidad de su participación en ‘Derecho de Familia’, subrayando que, aunque la experiencia fue retadora, le permitió crecer y aprender en su carrera actoral.





Michelle Soifer le respondió a Reimond Manco

En la misma entrevista, Michelle Soifer se pronunció enérgicamente tras las acusaciones vertidas por el futbolista Reimond Manco, quien sugirió que la cantante había planeado un encuentro mediático para ganar notoriedad en el mundo artístico. Soifer negó rotundamente estas imputaciones, asegurando que en aquel entonces, a sus 18 años, no tenía ni conocimiento ni interés en estrategias mediáticas de ese tipo.

“No fue así. Yo empecé a los 18, ni sabía que eso existía. No llegamos a conocernos tanto entonces no sabe la calidad de persona que yo soy, sería incapaz de hacerle algo así a alguien”, declaró Soifer durante la entrevista. La exchica reality además señaló que no guarda resentimientos hacia Manco, aunque cuestionó sus motivaciones al sacar a la luz este tema después de tanto tiempo.

“Yo nunca haría algo así, él se equivocó y lo dijo ahora para que su podcast tenga éxito, ni me acuerdo de eso. Esa es su versión, pero no fue así”, afirmó la popular cantante, refiriéndose a las declaraciones recientes del deportista en un podcast.





Michelle Soifer le responde a Reimond Manco. (Composición)





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO