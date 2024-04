Danna Paola (o Danna como prefiere ser llamada ahora) está dando inicio a una nueva era con su último álbum ‘Childstar’. Cuenta que este proyecto musical muestra la versión más auténtica y madura de sí misma, luego de un viaje en la industria del entretenimiento que inició a los 4 años y se consolidó al tomar la “valiente decisión” de enfocarse solo la música y apartarse de la actuación. Para la artista mexicana no solo ha sido un camino lleno de desafíos, sino también de inspiración para dar vida a sus nuevas canciones.

A pocos días de su concierto en Perú como parte de su gira Danna Live Tour, la artista nos cuenta que su parada en Lima guarda un sentimiento especial. Fue en 2022 cuando presentó en nuestro país su canción XTAS1S.

“Estoy emocionada de volver a Perú. Ustedes son prácticamente padrinos y madrinas del tema”, dice en una entrevista por Zoom para Perú21.

“Me ilusiona llevarles este espectáculo porque las tensiones que he vivido en los últimos 3 años, ya sea aquí en casa, en el estudio o en el escenario, son conocidas por todo el equipo. Sin embargo, escuchar a Perú interpretar estas canciones será algo realmente significativo. Mis emociones están a flor de piel”, agrega.

ELLA ES DANNA

Un nuevo comienzo no significa librarse de las críticas. Hace unas semanas, Danna fue duramente criticada al intentar adquirir el usuario @danna en la red social X (antes Twitter), el cual ya estaba en posesión de una usuaria desde 2006. “Estoy en proceso de transición con mi nombre artístico y sé que llevará tiempo. Sé que eventualmente llegará el momento en que escucharé ‘Danna Paola’ como parte de mi historia, pero por ahora, soy Danna”, menciona poniéndole especial énfasis a su nuevo nombre artístico el cuál ha comenzado a usar desde hace unos meses

Pero hay más. La recordada ‘Lucrecia’ de la serie ‘Élite´ también se puso al frente de las críticas por su tema ‘Aún te quiero’, lanzada a fines del año pasado, una canción que parece alejarse de las modas musicales y acaso su tema más personal.

“Creo que al final, todos nos sentimos tentados a seguir lo que está de moda. A mí me propusieron hacer reguetón, pero deseaba hacerlo a mi manera, manteniendo mi estilo único. Respeto profundamente el verdadero reguetón y admiro a los artistas que han nacido y crecido dentro de ese género. Para adentrarse en un género, es crucial comprenderlo a fondo, sin comprometer tu propia visión artística con las tendencias del momento”, dice sin arrepentimientos

“No creo que la música compromete a la artista, sino que las tendencias es lo que compromete. Lo mismo pasa con la moda. Yo creo que cuando uno encuentra su estilo, no importa si hoy está la moda coquette”, dice, sin tapujos la intérprete de Mala Fama.





“NO SOY UNA PRINCIPIANTE”

Dana asegura que está empezando a explorar su identidad como artista y esto se ve en su Childstar, lanzado el 11 de abril “No soy una principiante en el mundo de la música. He estado trabajando en esto durante mucho tiempo, pero apenas estoy comenzando a descubrirme como artista. En el pasado, he seguido las directrices de mi discográfica y de las personas que me rodean en la industria musical”.

Con una carrera más que exitosa construida entre la televisión mexicana y las series juveniles (siendo Élite la cúspide de su fama), la artista toma quizás el camino más difícil para una artista musical de nuestros tiempos. Explorar. A sus 28 años ha decidido no dormirse en lo ya ganado.

“Cuando me encuentro como artista, llega un momento en el que decido cambiar la dirección de mi música. Reconozco que ya no soy la misma persona que al principio, y es natural que mis seguidores que se enamoraron de esa etapa puedan sentirse desorientados. Sin embargo, es importante avanzar y explorar nuevas facetas. No soy la única en esta travesía. Hay muchos otros artistas que están siguiendo caminos similares, y tal vez encuentres una conexión diferente con alguno de ellos. Es crucial no limitarse y estar abiertos a nuevas experiencias”, explica.

Y, segura, no tiene miedo de perder seguidores. Al contrario, está segura de estar en el camino correcto. La autenticidad, por delante, dice.

“Creo que la evolución natural de mi arte puede atraer nuevos seguidores, mientras que otros pueden decidir alejarse, y eso está bien. Es importante reconciliarse con esa realidad y comprender que mi música puede no ser para todos, y está bien así”.

“No está mal hacerlo, simplemente la autenticidad de un proyecto viene desde hacer lo que se te ocurra en tu cabeza y que resuene contigo, pero para encontrarlo uno tiene que pasar por un montón de cosas”

El nuevo álbum de la mexicana representa un proyecto íntimo que marca un quiebre con el estilo de sus canciones anteriores. “A mí me ayudó empezar a escribir y descubrirme quién soy como artista, y con este álbum lo encontré y también mi voz. Encontré el tipo de música que quiero hacer, ‘Childstar’ es un álbum sin pop, pero al mismo tiempo es obscuro, con drama y súper bailable”.









‘Childstar’ su proyecto más íntimo

Childstar (Niña estrella, en inglés), no es un título gratuito, advierte la cantante. “Desde la canción ‘Tenemos que hablar’, empecé a reconocer que mi infancia había sido marcada por experiencias oscuras en muchos aspectos. Así que decidí titular al álbum ‘Childstar’ y comencé a construirlo narrando vivencias y momentos tanto de mi niñez como de mi vida adulta. Este álbum es una fantasía pop que refleja lo que soy y lo que he sido durante toda mi vida: una estrella infantil”.

“Crecí en esta industria desde los 4 años y no conozco otra realidad que no sea esta. He contado mis historias y amores bajo los reflectores, la opinión pública, los paparazzi y las amistades superficiales que conlleva esta vida. ‘Childstar’ refleja esta realidad oscura, pero también es una expresión de empoderamiento, con una mezcla de oscuridad, ritmos bailables, agresividad y sexualidad. Me siento bien al poder presentar esta faceta tan honesta y segura de mí misma”.





— ¿Estas vivencias te llevaron a formar tu carácter?

“Creo que mi carácter se ha moldeado a partir de las experiencias que he vivido. Sin duda, he atravesado situaciones en las que he sido herida y maltratada por diversas personas, y a veces uno tiende a normalizar esas circunstancias (...) Desde los 8 años, comencé a cultivar mi independencia, en gran parte debido a las lecciones de vida que he aprendido de parejas, amigos, amigas y colegas.

Estas experiencias han sido cruciales en la formación de mi carácter actual, convirtiéndome en una mujer sensata y valiente. Constantemente estoy en una lucha interna por alcanzar lo que realmente deseo”.

“Me gusta ser justa al momento de trabajar, pero también me he encontrado situaciones en donde las personas me subestimaron. Esas experiencias me hacen sentir orgullosa de la mujer en la que me he convertido”.





— ¿Alguna vez has sentido que otros estaban tomando decisiones por ti? —

“La mayoría del tiempo. Después de mi experiencia en Élite (estrenada en 2018), fue como embarcarme en un proceso muy personal. Vivir en España por mi cuenta fue una experiencia enriquecedora. Pero, a medida que avanzaba, las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. Comencé a explorar el mundo de la música, presente mi tema ‘Mala Fama’, y me encontré en una encrucijada. Decidí dejar Élite para seguir mi pasión, pero sinceramente, no tenía ni idea de cómo funcionaba la industria musical (...)Me lancé al mar y a ir contra corriente donde me encontré con todo tipo de personas. No sabía que podía producir mi propia música, me dictaban qué hacer, incluso me prohibían cantar en inglés o usar lenguaje fuerte. Estaba bajo un control estricto, típico cuando un proyecto se convierte en prioridad para una compañía. Fue entonces cuando decidí rebelarme, y todo se vino abajo, como si mi castillo comenzara a derrumbarse”.

“Esa imagen de la coladera, ese círculo que ves en la portada de ‘Childstar’, representa el lugar donde sentí que me hundía. Pero también fue desde ese mismo punto donde extraje la inspiración para crear este álbum y todas mis canciones”





— Al enfocarte en la música y abandonar la actuación, ¿alguna vez tuviste dudas?

“Sí, fue una etapa muy difícil. Me llevó tiempo superarlo el año pasado; todo un proceso que reflejé en las canciones más oscuras y tristes. Estaba sumido en esa atmósfera. Hasta me teñí el pelo. Pero cuando finalicé el álbum y finalmente salí de ese lugar oscuro, fue como ver la luz al final del túnel. Empecé a ver el mundo con colores de nuevo, la depresión se vuelve cada vez menos alarmante y a disfrutar más la vida (...)Empecé a sentir la urgencia de crear, de salir, de cantar, de escribir, y así sucesivamente. Me considero afortunada de tener herramientas como mi voz, mi creatividad y mi escritura para hacer catarsis a través de mi música. Después de ese proceso, comparto mi arte con el mundo para que otros puedan sentirse acompañados con mi arte(...) Esa es mi razón de ser y siempre será mi misión: compartir mis experiencias y mi perspectiva a través de mis canciones, con la esperanza de que alguien que las escuche encuentre resonancia en su interior y pueda brindarle algo de ayuda”.





