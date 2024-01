Mayra Couto continúa dando qué hablar luego de confesar que desea volver a actuar en ‘Al fondo hay sitio’, y mientras su ingreso a la serie aún es duda, la actriz sorprendió al revelar que no le gustaría que otra persona interprete a la popular ‘Grace Gonzáles’.

Según explicó en una entrevista para ‘Todo se filtra’, el año pasado tuvo un curioso sueño en la que su icónico personaje era interpretado por otra actriz, algo que la puso nostálgica.

En ese sentido, confesó que no le gustaría que le pase lo mismo que su compañero Aaron Picasso cuyo personaje de ‘Jaimito’ fue interpretado por Jorge Guerra en la décima temporada de la serie.

“Antes de la final de Al fondo hay sitio, el año pasado, yo he soñado que veía televisión y salía Grace y no era esa Grace y todos decían: ‘Grace cómo has cambiado’ y yo decía: ‘No, voy Jaimito’. Eso sí no quisiera y puede pasar y si pasa, no sé. Supongo que lloraré, pero esa es una pesadilla, que siga Grace pero sin Mayra”, sostuvo la actriz.









