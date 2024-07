Siguen matando animales. La familia Yucra Quispe viene exigiendo justicia para Rocky, su mascota de año y medio, que ha perdido la vida luego de ser atacado con palos y piedras en Comas por un sujeto que ya ha sido identificado.

Julio César Gallegos Soto, de 30 años, es el hombre que ha sido acusado por Flormy Quispe, una de las integrantes de la familia de la mascota de raza american Bully. El hecho se registró el pasado martes 9 de julio.

Gallegos Soto, quien no asume la agresión, habría golpeado con un palo en la cabeza y en la espalda al can hasta quitarle la vida. Todo se habría originado luego de que el can del presunto agresor cayera en la vivienda de la familia denunciante. Para apartar al animal de su mascota, optó por asesinar a Rocky.

“El señor (Julio Gallegos) y una mujer bajaron con un palo, ingresaron a mi vivienda y empezaron a pegarle a mi perro, le dieron más de 10 palos en la cabeza y en la espalda, pese a que mi perro ya había soltado al can. Pedimos que se haga justicia, no puede ser que esto se quede ahí nada más”, expresó Flormy en conversación con RPP.

El denunciado fue detenido por la Policía de la zona, pero a las horas fue liberado en la comisaría de Collique.

“La familia del asesino nos amenazó diciendo que si denunciamos al agresor nos iba a golpear uno por uno”, advirtieron los dueños del can.

El caso sigue en investigación. Más detalles en el siguiente video:

Familia exige justicia por el asesinato de Rocky

