Duilio Vallebuona, recordado por su participación en el programa ‘Combate’ como chico reality, compartió su pena en redes sociales luego de que delincuentes ingresaran a su casa-granja, le robaran los cuyes que cría y terminaran matando a sus dos perros.

Según lo narrado por el joven deportista, las pérdidas materiales alcanzarían los 20 mil soles. Sin embargo; lo que más le duele en este momento es la muerte de sus dos canes, que lo acompañaban desde ya hace varios años. Ocurrió en Mala, al sur de Lima.

“Estoy en Tumbes, grabando mi programa, y me han dado una noticia bastante mala. Ayer en la noche, han entrado a mi casa a robar, han matado a mis dos perros. Se han robado a mis cuyes que, en conjunto, están valorizados en 20 mil soles”, denunció Duilio Vallebuona.

“En verdad estoy bastante frustrado porque, uno, es un trabajo en el que llevo mucho tiempo realizando con respecto a los cuyes; y teníamos toda la seguridad (cámaras, cerco eléctrico, guardianes armados)”, agregó.

En medio de su dolor, el también tenista mostró su malestar por la poca seguridad que hay en el país y la nula protección que se le ofrece a los emprendedores que buscan salir adelante.

“La verdad es que me frustra que no pueda haber seguridad en Perú. Creo que tenemos mucho que mejorar. La delincuencia le hace mucho daño al país. Lo material se recupera, pero mis mascotas y mis cuyes no. Si tienen mascotas en casa saben cómo me debo sentir”, añadió.

Duilio Vallebuona se alejó hace varios años de los reflectores televisivos para iniciar una vida en el campo. Esto lo llevó a dedicarse a la agricultura y entre sus tantos emprendimientos, se dedica a la crianza de cuyes. Ahora deberá empezar de nuevo mientras espera que las autoridades hagan su trabajo.

En su programa Agricooltores, da consejos de cómo sacarle provecho a una granja: por ello, viajó a Tumbes para grabar una nueva edición de su espacio, momento que aprovecharon los delincuentes para irrumpir en su casa en Lima.

