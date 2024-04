Milena Zárate recordó entre lágrimas el infierno que vivió hace varios años al estar en medio del ojo público debido a la infidelidad de su entonces pareja Edwin Sierra y su hermana Greissy Ortega, un escándalo que su pequeña hija descubrió recientemente.

En una entrevista para ‘Estás en todas’, la modeo colombiana contó que su hija se enteró del amorío de su papá con su tía debido a las burlas que Santi Lesmes hizo cuando formaba parte de ‘Reinas del Show’.

“Mi hija sabe todo lo que ha pasado, tuve que pasar por la penosa situación de sentarme con ella a contarle todo porque se enteró por un programa de televisión, un desafortunado comentario que hizo Santi Lesmes”, acotó.

“Gracias a él tuve que sentarme con mi hija a hablar. Esa noche yo llegué de trabajar del canal, mi hija estaba dormida, se despertó en la madrugada, me miró y me abrazó, yo sabía que me lo iba decir, pero solo me abrazó”, dijo Milena Zárate.





¿Cómo reaccionó su hija?

Entre lágrimas, Milena Zárate contó que su hija ya sabía todo del tema con ayuda de la tecnología y es que buscó en Internet sobre el pasado del comediante y su tía.

“Mi hija, que es más viva que yo, ya había buscado en internet, pero es su papá y es un gran papá y eso es lo que le tiene que importar. Me limpió las lágrimas y me abrazó. Nunca más volvimos a tocar el tema”, concluyó la cantante colombiana.









