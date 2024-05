En medio de sus enfrentamientos con su hermana Milena Zárate, Greissy Ortega reapareció en televisión para pedir ayuda ante el inminente desalojo de la vivienda que el Gobierno de Estados Unidos le concedió para vivir temporalmente con sus hijos.

En un enlace con ‘Magaly TV: La Firme’, la colombiana dijo que se arrepiente de haber dejado el Perú para ir reunirse con Ítalo Villaseca y así mantener a su familia unida, y es que lejos de tener una vida estable, habría sido víctima de constantes agresiones físicas y verbales por parte del padre de sus hijos.

Según contó, su expareja le era infiel desde hace más de un año, y que finalmente la abandonó hace cuatro meses junto a sus tres hijos. Desde entonces, afirma que no ha cumplido con sus obligaciones como padre.

“Yo perdí la dignidad, le rogaba para que no se fuera, que no nos abandonara porque no me quería quedar sola en país donde no conocía a nadie, pero él me humillaba, me escupía a la cara. Él lleva cuatro meses sin preguntar por sus hijos”, contó entre lágrimas.





SERÁ DESALOJADA:

La hermana de Milena Zárate pidió ayuda al programa de Magaly Medina al anunciar que el gobierno norteamericano ya no le prestará ayuda para la alimentación y alojamiento de ella y sus tres hijos, y que además le puso como fecha límite hasta el 17 de junio para abandonar el inmueble en el que se encuentra viviendo.

“Quiero salir de acá, quiero ir a Perú porque en Colombia ya no tengo a nadie solo a mi mamá y ella ya es una persona mayor y la verdad que ya no quiero llenarla de problemas. Quiero ir a Perú, trabajar para mis hijos, recibir terapias y darle a mi hijo mayor la educación que necesita por el autismo que tiene”, sostuvo Greissy Ortega entre llanto.





