Pese a que Milena Zárate aseguró que no quería ver ni en pintura a su hermana Greissy Ortega durante sus vacaciones en Estados Unidos, la exbailarina publicó un curioso mensaje que involucraría a la ex de Edwin Sierra.

A través de sus historias de Instagram, Greissy compartió una imagen donde se luce sonriente. Ella acompañó la foto con un fuerte mensaje en el que deja entrever que su hermana la habría buscado para reconciliarse.

“Como cuando me va a buscar para hacer las paces después que me hicieron MRD en tv y ya no vivía en ese mismo lugar”, escribió la joven colombiana.

Recordemos que Milena Zárate y Greissy Ortega han protagonizado fuertes enfrentamientos en televisión nacional luego que la joven colombiana abandonara el Perú para irse ilegalmente a Estados Unidos y así reunirse con Ítalo Villaseca.









Greissy Ortega será desalojada en EE.UU

En medio de sus enfrentamientos con su hermana Milena Zárate, Greissy Ortega reapareció en televisión para pedir ayuda ante el inminente desalojo de la vivienda que el Gobierno de Estados Unidos le concedió para vivir temporalmente con sus hijos.

Ante ello, pidió ayuda al programa de Magaly Medina al anunciar que el gobierno norteamericano ya no le prestará ayuda para la alimentación y alojamiento de ella y sus tres hijos, y que además le puso como fecha límite hasta el 17 de junio para abandonar el inmueble en el que se encuentra viviendo.

“Quiero salir de acá, quiero ir a Perú porque en Colombia ya no tengo a nadie solo a mi mamá y ella ya es una persona mayor y la verdad que ya no quiero llenarla de problemas. Quiero ir a Perú, trabajar para mis hijos, recibir terapias y darle a mi hijo mayor la educación que necesita por el autismo que tiene”, sostuvo Greissy Ortega entre llanto.





