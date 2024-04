En medio de las críticas por su acercamiento con Christian Domínguez, Karla Tarazona decidió romper su silencio y no sólo descartar una reconciliación con el padre de su hijo, sino también para reiterar que desde que se separó de Rafael Fernández ha tratado de mantener un perfil bajo por lo que ya no le responde a sus detractores.

La conductora de ‘Préndete’ sostuvo que actualmente tiene bloqueado de sus redes sociales al ‘Rey de los Huevos’, por lo que le tiene sin cuidado sus supuestas indirectas sobre su vínculo con el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Nos hemos bloqueado de las redes sociales. Desde el día que me separé mi decisión era no saber nunca más de esa persona por cómo se dio y terminó la relación, y por muchas cosas que nadie sabe” , sostuvo la locutora de radio a Trome.

Asimismo, Karla recordó que ya no le afectan las críticas de su exesposo ya que es una persona soltera.

“Yo hasta firmé un poder para no verle la cara el día que tenía que firmar el divorcio en la notaría. Lo que ponga o no ponga a mí me tiene sin cuidado, no me importa lo que haga con su vida y tampoco le tiene que importar lo que yo haga con la mía”, indicó.

Por otro lado, Karla Tarazona negó que esté pensando en reconciliarse con Christian Domínguez y que su cercanía es únicamente por el bienestar de su hijo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: