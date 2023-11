En una reciente entrevista, Milena Zárate reveló detalles ocultos de su larga y tormentosa relación con el locutor Edwin Sierra. La colombiana confesó que le perdonó infidelidades al actor cómico durante los ocho años que se mantuvieron juntos.

“Lo perdoné varias veces porque nunca lo pude comprobar. Una vez le encontré unas conversaciones con una chica de Trujillo, que la enamoraba. Él me pidió perdón, que solo eran mensajes, la chica me dijo que nunca se habían visto. Se la pasé, nos distanciamos un mes, pero me regalaba cosas, flores” , aseguró en el programa ‘Café con la Chévez’ del diario Trome.

Además de esa infidelidad, la modelo relató la vez que Edwin se fue de viaje a Tarapoto para un evento, donde le fue infiel otra vez.

“Cuando llegaron allá a ese productor le pusieron mujeres, drogas, y la dueña de ese grupo le puso todo lo que pidió, pero también le puso todo al otro (Edwin). Al otro día, él (Edwin) me cuenta e hizo conocido a ese grupo acá. Al mes me escribe una chica y me contó todo con detalles, a qué habitación habían ido, le pusieron mujeres y pasó una noche con una de ellas, pero nunca me mandó una prueba” , agregó finalmente.





