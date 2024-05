Greissy Ortega y Milena Zárate continúan demostrando que su reconciliación está más lejana que nunca y es que la ex de Ítalo Villaseca descartó reencontrarse con su hermana tras enterarse que se encuentra en Estados Unidos.

En una reciente entrevista, Greissy no sólo sostuvo que no desea ver ni en pintura a la cantante, sino que además dejó en claro que tampoco permitirá que visite a sus hijos.

“Estoy enterada de que está por acá, pero no me interesa verla ni tampoco le suelto a mis hijos”, sostuvo la colombiana en conversación con Trome.

Según explicó, no perdona que Milena Zárate haya denunciado en televisión nacional que sus tres hijos se encontraban en situación vulnerable y que estaban descuidados física y emocionalmente.

“No me olvido cuando se sentó en un set de televisión a calumniar a mis hijos. Mis pequeños no necesitan más amor que el mío”, arremetió.





Milena Zárate no quiere ver a Greissy

Ha pasado casi medio año desde que Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega protagonizaron diversos enfrentamientos en televisión nacional y ambas siguen sin poder limar sus asperezas y continúan distanciadas.

Recientemente, la cantante colombiana anunció con bombos y platillos su viaje a Estados Unidos, país donde se encuentra su hermana, sin embargo, aclaró que visitarla no está entre sus planes.

“El 14 me voy de gira musical a Estados Unidos, iré con mi novio y mi hija. También veré a mi hermano Juan Carlos”, precisó Zárate a el diario Trome.

Al ser consultada si existe posibilidad de encontrarse con su hermana Greissy Ortega, la intérprete de ‘Endúlzame que soy café’ no sólo lo descartó, sino explicó que sigue decepcionada de su comportamiento por lo que no quiere verla.

“Sí. Las personas son como son, ella tiene mala entraña y sus actos siempre han demostrado cosas turbias, de lo cual no quiero ser partícipe ni estar envuelta. Sin embargo, ojalá pueda ver a mis sobrinos (hijos de Greissy)”, sostuvo Milena Zárate.





