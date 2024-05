Ha pasado casi medio año desde que Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega protagonizaron diversos enfrentamientos en televisión nacional y ambas siguen sin poder limar sus asperezas y continúan distanciadas.

Este 13 de mayo, la cantante colombiana anunció que en los próximos días viajará a Estados Unidos, país donde se encuentra su hermana, sin embargo, aclaró que visitarla no está entre sus planes.

“El 14 me voy de gira musical a Estados Unidos, iré con mi novio y mi hija. También veré a mi hermano Juan Carlos”, precisó Zárate a el diario Trome.

Al ser consultada si existe posibilidad de encontrarse con su hermana Greissy Ortega, la intérprete de ‘Endúlzame que soy café’ no sólo lo descartó, sino explicó que sigue decepcionada de su comportamiento por lo que no quiere verla ni en pintura.

“Sí. Las personas son como son, ella tiene mala entraña y sus actos siempre han demostrado cosas turbias, de lo cual no quiero ser partícipe ni estar envuelta. Sin embargo, ojalá pueda ver a mis sobrinos (hijos de Greissy)”, sostuvo Milena Zárate.





Milena Zárate le contó a su hija de infidelidad de Edwin Sierra con su hermana Greissy

Milena Zárate recordó entre lágrimas el infierno que vivió hace varios años al estar en medio del ojo público debido a la infidelidad de su entonces pareja Edwin Sierra y su hermana Greissy Ortega, un escándalo que su pequeña hija descubrió recientemente.

En una entrevista para ‘Estás en todas’, la modelo colombiana contó que su hija se enteró del amorío de su papá con su tía debido a las burlas que Santi Lesmes hizo cuando formaba parte de ‘Reinas del Show’.

“Mi hija sabe todo lo que ha pasado, tuve que pasar por la penosa situación de sentarme con ella a contarle todo porque se enteró por un programa de televisión, un desafortunado comentario que hizo Santi Lesmes”, acotó.

“Gracias a él tuve que sentarme con mi hija a hablar. Esa noche yo llegué de trabajar del canal, mi hija estaba dormida, se despertó en la madrugada, me miró y me abrazó, yo sabía que me lo iba decir, pero solo me abrazó”, dijo Milena Zárate.





