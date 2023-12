¿Hubo remember? Milena Zárate vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por las fuertes acusaciones de Pilar Gasca , sino por conversaciones con Edwin Sierra en 2014, donde el padre de su hija le juraba amor tras el escándalo de infidelidad con su hermana Greissy Ortega .

Como se recuerda, la colombiana no pasó “por agua tibia” los insultos de Pilar Gasca, quien la insultó y hasta la acusó de prostituirse en las redes sociales.

Ante ello, Milena mostró conversaciones con Edwin Sierra, donde el comediante le pedía regresar. “Yo te amo, te amé y te amaré por siempre (...) Yo no soy malo, podré cometer errores, pero malo no soy, tú sabes que te amo, déjame demostrarte que puedo dar mi vida por ti”, se lee en los chats que datan de marzo del 2014.

“Ya no importa Edwin, ya no, ya no quiero tu amor, no soportaría que me tocaras nunca más”, le contestó la empresaria.

Cabe mencionar que la cantante confirmó que sí eran sus conversaciones y que, en algún momento, Edwin Sierra le rogó para regresar tras escándalo de infidelidad con su hermana.

Además, reconoció que sí le pidió dinero a Edwin tras descubrir deslealtad. “Le hice cambiarme todo, le hice cambiar todo el mueble y le dije: me das 15 mil soles para la ropa de mi hija y quiero un carro nuevo, y así fue él me cumplió, pero por qué aceptas tú algo”, manifestó.

