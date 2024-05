Luego de pasar alejada de los reflectores, Melissa Klug reapareció en televisión y visitó el set de ‘América Hoy’ para hablar sobre los últimos acontecimientos que han involucrado a su familia.

La ‘Blanca de Chucuito’ no pudo evitar ser consultada sobre la última ruptura amorosa que puso en jaque a su relación con Jesús Barco, una situación que provocó que se especulada un supuesto ‘ampay’.

En todo momento, la empresaria negó que haya existido una infidelidad por parte del futbolista, aunque reconoció que descubrió una situación que consideró una falta de respeto hacia ella.

“Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas, llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto”, sostuvo.

En otro momento, Melissa Klug contó que una persona ligada al mundo del espectáculo le dijo que tenía material comprometedor, no obstante, este nunca salió a la luz.

“No encontré ningún mensaje, esta persona que dice que trabajaba en un canal me dijo que había unas cosas, pero que lo había mandado una persona”, remarcó.

Ante ello, Janet Barboza preguntó si es que alguien habría intentado ‘sembrarle’ un ampay o escándalo a Jesús Barco, a lo que Melissa Klug solo asintió con la cabeza, dejando entrever que quisieron dañar su relación.









Melissa Klug le responde a Abel Lobatón

la ‘Blanca de Chucuito’, criticó las declaraciones de su expareja durante su aparición en ‘América Hoy’. Klug expresó su desaprobación sobre cómo Lobatón manejó el tema públicamente.

“Felizmente que es su padre, porque salir a hablar cosas privadas, y yo que soy su madre nunca he salido a hablar cosas de ella (Samahara) y todo lo que he hablado ha sido en cuatro paredes”, declaró Melissa, subrayando la importancia de mantener las cuestiones familiares en privado.

Además, Melissa restó importancia a otros comentarios de Lobatón, en los cuales este sugirió que Klug había ganado fama gracias a él. “Responderle ahorita a Abel, ¿para qué? Que él siga hablando lo que quiera”, afirmó, dejando claro que no está interesada en entrar en una disputa pública con su expareja.





