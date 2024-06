Abel Lobatón sigue dando de qué hablar, pero esta vez lejos de las canchas del fútbol. La expareja de Melissa Klug no dudó en responder las últimas declaraciones de su hija Melissa Lobatón, quien lo acusó de ser un padre ausente.

La menor de sus hijas afirmó que Abel Lobatón fue un padre ausente y falló, pero su mamá nunca la dejó sola.

Ante ello, el exjugador de futbol se defiende. “Yo he conversado con ella, todo está bien. Me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota. Gracias a Melissa (Klug) por estar al pendiente en la crianza de mis hijas. Estuve trabajando mucho”, dijo Abel.

El exdelantero asegura que en esa época no se podía hacer videollamadas y estaba enfocado en el fútbol. “En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas”, señaló.

Por otro lado, confirmó que mantiene una buena relación con Bryan Torres, pese a que ya no se encuentra con su hija Samahara. “Me llevo bien con él. En tema ( de sus peleas) es de dos, los terceros salen sobrando. Yo deseo que ambos sean felices. Mientras estén felices, todo bien”, explicó.

Finalmente, reveló que Jefferson Farfán aún no lo invitó a su podcast, pero que pronto él lanzará el suyo y si lo va a invitar. “Muy pronto lo voy a estrenar, se vienen cosas muy bonitas. Será para que la gente se divierta”, refirió.





