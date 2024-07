Melissa Lobatón, la hija menor de la empresaria Melissa Klug, puso en evidencia a su padre Abel Lobatón a través de las redes sociales, esto al dejar entrever que fue un papá ausente durante su infancia.

Tras estas fuertes revelaciones que han dado de qué hablar, la ‘Blanca de Chucuito’ rompió su silencio para respaldar a su hija y reafirmar que el exfutbolista no cumplió con sus obligaciones paternales.

Para la empresaria, que Abel Lobatón haya afirmado públicamente que no estuvo presente en la vida de Melissa y Samahara Lobatón por estar trabajando son solo para tratar de limpiar su imagen.

“Bueno, son excusas (...) Yo creo que hace muchos años él dejó el fútbol y otra cosa es que los futbolistas tienen días libres y prioridades, cuando tú no las tienes marcadas, pasa esto”, indicó a América Hoy.





¿Qué dijo Abel Lobatón?

La expareja de Melissa Klug no dudó en responder las últimas declaraciones de su hija Melissa Lobatón, quien lo acusó de ser un padre ausente.

“Yo he conversado con ella, todo está bien. Me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota. Gracias a Melissa (Klug) por estar al pendiente en la crianza de mis hijas. Estuve trabajando mucho”, dijo Abel.

El exdelantero asegura que en esa época no se podía hacer videollamadas y estaba enfocado en el fútbol. “En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas”, señaló.

Por otro lado, confirmó que mantiene una buena relación con Bryan Torres, pese a que ya no se encuentra con su hija Samahara. “Me llevo bien con él. En tema ( de sus peleas) es de dos, los terceros salen sobrando. Yo deseo que ambos sean felices. Mientras estén felices, todo bien”, explicó.





