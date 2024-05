¿Lágrimas de cocodrilo? Yahaira Plasencia sigue sorprendiendo con su faceta de comunicadora, esta vez con el estreno de su podcast ‘Hablando con la Yaha’. Ante ello, la cantante publicó un avance de su primer episodio donde se luce con Christian Domínguez .

El intérprete de ‘Cómo Se Mata El Gusano’ abrió su corazón con la salsera, donde se animó hablar de diversos temas, entre ellas, sus infidelidades a sus parejas protagonizadas en los últimos años.

“¿Cada vez que sacaste los pies del plato es porque tu relación estaba mal?”, dice la ex de Jefferson Farfán.

“Sí, había problemas. Nadie sabe más que yo por qué me equivoqué”, empezó diciendo Christian Domínguez, quien se convirtió en el primer invitado del nuevo programa de Yahaira Plasencia.

“Me arrepiento de muchas. Soy de esas personas que lloran en silencio”, dijo a continuación.





Yahaira Plasencia sufre descuido en transmisión en vivo: “Soy bien babosa”

La popular cantante de salsa Yahaira Plasencia ha compartido en una historia de Instagram sus sentimientos sobre su nuevo proyecto de podcast, ‘Hablando con La Yaha’. En su mensaje, Plasencia confesó que este nuevo emprendimiento le genera miedo, pero que está decidida a enfrentarlo y aprovechar su potencial para explorar nuevas áreas de su carrera.

“No he dejado la música, pero creo que tendría que experimentar nuevas cosas, ya que tengo el potencial para hacerlo, por eso es que me aviento con todo y con miedo. Si bien, no tiene que ver un 100% con la música, sí está relacionado porque voy a entrevistar a colegas”, expresó la salsera.

Mientras compartía su entusiasmo por esta nueva experiencia, Plasencia dejó escapar involuntariamente información sobre otro proyecto que estaba manteniendo en secreto. “Me encanta también hacer el proyecto de ropa que ya está en proceso”, comentó, antes de darse cuenta del desliz. Con humor, añadió, “¡Ay, lo dije, soy bien babosa!”, dejando ver su lado espontáneo y humano.





