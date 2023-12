Óscar Alejandro Benítes Porras, más conocido en el ambiente artístico como Zumba, se pronunció nuevamente sobre el romance que tuvo con Rosángela Espinoza cuando eran integrantes de ‘Combate’, una relación que la ‘chica selfie’ siempre negó afirmando que fue armado.

El bailarín estuvo como invitado en el programa ‘Hablemos de belleza’ y aprovechó para aclarar la veracidad de los coqueteos que protagonizó con la modelo e influencer en el extinto reality de competencia.

“Esto quiero aclararlo, pero he aclarado 90 mil veces. Cuando yo estaba en el programa ella ingresó y dijo que yo le gustaba y fue sorpresa. Que me parece un chico guapo, inteligente, musculoso, emprendedor y todo eso. Bacán, le gustará mis labios carnosos, chapamos, la invité a cenar. Yo me atreví”, dijo Zumba.

Ante ello, el exchico reality no dudó en reclamarle a Rosángela Espinoza y a modo de broma le pidió pagarle un porcentaje de sus ganancias al considerar que utilizó su romance para facturar.

“Es que yo me la creí. Fui víctima y me atrapó y eso que me fijé en su corazón porque en ese momento no se había operado nada y estaba tal cual. (Me utilizó) se colgó. Yo justo ayer la vi en Esto es guerra y le dije ya, ¿cuánto?, dame el 20%”, agregó Zumba.





