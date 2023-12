Giacomo Bocchio y su pareja Brenda Dávila llegarán al altar luego de casi siete años de relación. La noticia fue confirmada a través de un emotivo video publicado por la novia del jurado de ‘El Gran Chef: Famosos’.

El destacado chef peruano organizó una reunión sorpresa el último sábado junto a sus familiares y amigos más cercanos para pedirle matrimonio a su pareja.

En las imágenes se ve cómo la joven venezolana de 28 años de edad se muestra totalmente sorprendida y al borde de las lágrimas al ver al chef esperándola con un ramo de girasoles. Luego de entregarle un anillo, Giacomo y su novia sellan su compromiso con un tierno beso frente a los asistentes.

Horas después, Brenda Dávila compartió con sus seguidores imágenes de cómo fue su pedida de mano.

“Sí, hasta la eternidad. Eres tú, tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de Dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros”, escribió Brenda Dávila al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram.









