Rosángela Espinoza se luce en portada de una revista internacional de moda

Es toda una diva en Perú y en el mundo. Rosángela Espinoza , mejor conocida como la ‘Chica selfie’, viajó a Chile para realizar una sesión fotográfica para la prestigiosa revista internacional de moda llamada Podium.

La chica reality sorprendió a sus seguidores al aparecer como portada de un especial internacional de moda para la revista Podium. La publicación fue presentada en la conferencia de prensa del evento Andes Fashion Week en Chile, país en el que estuvo recientemente la popular ‘Rose’.

La también influencer sigue apostando en el cambio de su imagen personal para alcanzar sus metas profesionales. Esta vez, Rosangela protagonizó una completa sesión de fotos para un especial de moda y convertirse en la modelo de portada de la revista citada.

“Nuevamente en una portada y esta vez en una revista de moda latinoamericana Podium Latinoamérica. Hoy se desveló mi portada en la conferencia de prensa de Andes Fashion Week. Qué emoción. Por eso compré el vinito para brindar por todo lo lindo que me está pasando. Esto no fuera posible sin ustedes. Siempre diré que me debo a mi público maravilloso. La humildad siempre”, escribió la modelo en Instagram.





Rosángela Espinoza niega romance con Cueva

Luego de escuchar las declaraciones de Christian Cueva sobre su cercanía con Rosángela Espinoza, la chica reality utilizó sus redes sociales para aclarar algunos puntos de lo dicho por el jugador nacional.

“Por un video de promoción del año 2016. Sacan como si fuera del 2018, 2019, 2020. No inventen para generar morbo. Christian Cueva hizo un video para apoyarme en una sentencia de Reyes del show o El gran show. No recuerdo porque yo gané dos temporadas. Dejen de vincularme sentimentalmente porque no hubo amistad y menos una relación. Si lo vi coincidimos en un restaurante”, expresó la modelo, quien mostró el video en el que se aprecia su competencia en el ‘Gran Show’, programa conducido por Gisela Valcárcel.

Con estas palabras, la licenciada en marketing negó haber tenido un affaire con el futbolista. También señaló cómo es que ambos coincidieron y compartieron en una misma mesa de restaurante:

“En la mesa habían como cinco personas. Su manager y mi asistente. No fue un privado, aproveché en agradecerle”, agregó la popular ‘Chica selfie’.





Zumba le exige a Rosángela Espinoza el 20% de sus ganancias por su ‘romance’

Óscar Alejandro Benítes Porras, más conocido en el ambiente artístico como Zumba, se pronunció sobre el romance que tuvo con Rosángela Espinoza cuando eran integrantes de ‘Combate’, una relación que la ‘chica selfie’ siempre negó afirmando que fue armado.

El bailarín estuvo como invitado en el programa ‘Hablemos de belleza’ y aprovechó para aclarar la veracidad de los coqueteos que protagonizó con la modelo e influencer en el extinto reality de competencia.

“Esto quiero aclararlo, pero lo he aclarado 90 mil veces. Cuando yo estaba en el programa ella ingresó y dijo que yo le gustaba y fue sorpresa. Que me parece un chico guapo, inteligente, musculoso, emprendedor y todo eso. Bacán, le gustará mis labios carnosos, chapamos, la invité a cenar. Yo me atreví”, dijo Zumba.

Ante ello, el exchico reality no dudó en reclamarle a Rosángela Espinoza y a modo de broma le pidió pagarle un porcentaje de sus ganancias al considerar que utilizó su romance para facturar.

“Es que yo me la creí. Fui víctima y me atrapó y eso que me fijé en su corazón porque en ese momento no se había operado nada y estaba tal cual. (Me utilizó) se colgó. Yo justo ayer la vi en Esto es guerra y le dije ya, ¿cuánto?, dame el 20%”, agregó Zumba.

