El actor Gabriel Calvo, exintegrante del grupo musical Torbellino, sorprendió a más de uno al dejar entrever que Junior Silva habría sufrido mucho cuando tuvo una relación con Mayra Couto.

En una entrevista para el podcast de Youtube de Carlos Orozco, el actor y cantante contó que la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ hacía llorar al popular ‘Pollo Gordo’ debido a sus constantes peleas amorosas.

“No la conozco, trabajé en Graffiti con ella (Mayra Couto), creo que estaba ahí cuando era enamorada de Junior Silva. Lo hacía llorar todo el día, se peleaban y lloraba Junior, es un tipazo”, contó Gabriel Calvo.

En otro momento, el músico mostró su desacuerdo con la recordada ‘Grace Gonzáles’ por promover el lenguaje inclusivo. “Mayra Couto... a mí no me hagan un destroce en el castellano. No me gusta a mí”, recalcó.

Como se sabe, Mayra Couto y Junior Silva se separaron en el 2011 tras dos años de relación. En aquel entonces, ambos afirmaron que su romance se terminó por mutuo acuerdo y que todo había quedado en buenos términos. Tras ello, ambos continuaron con sus grabaciones en ‘Al Fondo Hay Sitio’.









