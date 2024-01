Las fuertes revelaciones de Gabriel Calvo sobre la relación de Mayra Couto y Junior Silva continúa desatando reacciones, y esta vez, la exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ volvió a romper su silencio para contar su verdad.

La recordada ‘Grace Gonzáles’ tomó con buen humor las declaraciones de su excompañero, quien afirmó en el podcast de Carlos Orosco que vio al popular ‘Pollo gordo’ llorar varias veces por ella.

“No sabía que lloraba todos los días, de haberlo sabido hubiésemos terminado antes”, expresó Mayra Couto a modo de broma durante una entrevista para El Comercio.

Luego de elogiar a Calvo pese a exponerla públicamente, la actriz dijo que no recordaba aquellos episodios y que probablemente sus problemas con Junior Silva eran por no poder pasar tanto tiempo juntos.

“(Gabriel) Me parece un buen actor, tal vez pueda contar con él en algún proyecto. Con que no me falten el respeto pueden decir lo que quieran. En esa época era menor de edad, ni siquiera me acuerdo. Estaba en el colegio. Seguro lloraba porque no nos podíamos ver”, agregó.





¿Qué dijo Gabriel Calvo?

En una entrevista para el podcast de Youtube de Carlos Orozco, el actor y cantante contó que la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ hacía llorar al popular ‘Pollo Gordo’ debido a sus constantes peleas amorosas.

“No la conozco, trabajé en Graffiti con ella (Mayra Couto), creo que estaba ahí cuando era enamorada de Junior Silva. Lo hacía llorar todo el día, se peleaban y lloraba, Junior es un tipazo”, contó Gabriel Calvo.





