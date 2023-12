Gabriel Calvo, quien fue pareja de Érika Villalobos en los años 90 mientras formaban parte del grupo musical Torbellino, habló por primera vez sobre el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro, motivo por el cual se destruyó el matrimonio de la actriz.

En una entrevista para el podcast de Youtube de Carlos Orozco, el actor y cantante consideró que el ‘Chino’ Miyashiro ya no habría estado enamorado de la madre de sus hijos para llegar al punto de engañarla con Fiorella Retiz, y que de alguna forma le terminaron haciendo un favor.

“No conozco la historia de cerca, pero creo que al final de cuentas, a Aldo Miyashiro le quitaron... le hicieron un gran favor (A él). Yo creo que él no quería... creo que quizás no tenía la manera de cerrar algo”, acotó.

Calvo también llenó de elogios a Érika Villalobos y resaltó que está en todo su derecho a rehacer su vida y encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas.

“ A mí, Érika me parece que es una mujer increíble y le tengo mucho cariño, es muy inteligente, tiene un carácter especial, difícil , pero creo que es una chica que (...) una mujer que puede estar con alguien que cumpla todas sus expectativas, que se mueran por ella. Yo soy romántico”, dijo Gabriel Calvo al recordar su romance con la actriz.









