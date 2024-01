Junior Silva habló se confesó en una entrevista con Christopher Gianotti y Úrsula Boza, y habló por primera vez sobre su vida amorosa luego de divorcio con la periodista Carla Tello, con quien estuvo casado solo seis meses.

El recordado actor de ‘Al Fondo hay Sitio’ evitó mencionar nombres, no obstante, fue enfático al señalar que las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida le han dejado una gran lección.

“He aprendido qué no hacer y a quién no elegir. Creo que a mi edad y con todo lo que he pasado, con mis relaciones más tóxicas y menos tóxicas, buenas o malas, estoy en la etapa de la flojera. ‘Ay, hay que chambear, escribir, llamar, responder si me preguntan algo’. ¡Uy, no!”, expresó en el podcast ‘Por algo pasan las cosas’.

En otro momento, el popular ‘Pollo Gordo’ confesó que tuvo que buscar ayuda profesional para superar sus rupturas amorosas. Como se recuerda, Carla Tello, Mayra Couto y Lorena Velásquez son las tres mujeres que el actor oficializó como pareja en los últimos años.

“Tuve tratamiento psicológico por problemas de autoestima y creo que me he dado cuenta que está bien lo que ha pasado. Me demoraba un año y medio, deprimido, en tratar de olvidar a alguien; dos años en una relación tóxica, que rompía y regresaba. A mis 35, felizmente viví esto para poder prevenir que si cruzo por esa puerta me voy a quemar. Aprendes a tomar mejores decisiones, aprender a ser más racional, pero ahorita estoy en la etapa de la flojera”, sostuvo el exparticipante de ‘El Gran Chef: Famosos’.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: