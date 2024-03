Nataniel Sánchez se encuentra en nuestro país luego de radicar una larga temporada en España. La actriz habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre sus proyectos profesionales, así como la posibilidad de volver a ‘Al fondo hay sitio’ con su personaje ‘Fernanda de las Casas’.

“Conversaciones... ahora exactamente no me han propuesto (regresar a ‘Al fondo hay sitio’) y, si en un futuro apareciera la oportunidad, pues habría qué evaluarlo en ese momento”, dijo en un inicio.

Como era de esperarse, Nataniel no se salvó de las preguntas incómodas del reportero y fue consultada sobre el lenguaje inclusivo que promovió Mayra Couto, la recordada ‘Grace’.

“Tú sabes que yo no hablo de terceras personas, yo solo puedo hablar de mí, de mi carrera, de lo que yo hago porque yo no soy nadie para hablar de nadie; entonces, aunque me pregunten, yo siempre voy a tener la misma respuesta porque para mí, se trata de respeto”, dijo ante las cámaras.

Al ser consultada por su vida amorosa, la exintegrante de ‘AFHS’ evitó dar detalles si tiene pareja o no. “No seas sapo. No, mira, tú sabes que mi vida privada siempre trato de atesorarla, como eso, como mi vida privada. (...) y la vida privada no interesa, no es importante”, añadió.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:





Seis millones y medio de niños y adolescentes iniciarán el Año Escolar 2024 en el Perú. Pero las condiciones en las que pasarán nueve meses aprendiendo y formándose para el futuro no son las mejores. Esto es #p21tv