Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte continúan demostrando que su relación va viento en popa y ambos se preparan para darle la bienvenida a su segundo hijo. En medio de la felicidad por agrandar su familia, el futbolista habló por primera vez cómo conoció a la modelo brasilera, y qué fue lo primero que le preguntó al conocerse.

El ‘Depredador’ estuvo como invitado en el canal de Youtube ‘La Lengua’, de Jesús Alzamora, y abrió su corazón sobre la relación que lleva con la bailarina brasileña.

Según precisó, estaba soltero cuando decidió dar el primer paso al escribirle a Ana Paula a través de un mensaje directo en Instagram y es que ni siquiera tenían amigos en común.

Pero eso no fue la tarea más difícil para conquistar a la garota y es que ella no estaba segura que el pelotero ya no tenía ningún vínculo con Alondra García Miró.

“Pensaba que yo estaba en una relación y todo. Le dije: ‘no, ya no estoy en ninguna relación, ¿Cuánto tiempo?, fue lo primero que me preguntó. No, tanto tiempo le dije, 3 o 4 meses que no estoy en una relación. ¡Ah no! a ti te involucran todavía ¡No!, le dije ¡Ya no estoy! Te estoy diciendo que ya no estoy y no me creía. Como que tuve que correr atrás ahí”, recordó Guerrero antes de asegurar que se encuentra enamorado.









