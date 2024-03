La actriz cómica Mariella Zanetti sorprendió al público al relatar un desagradable episodio que vivió en el pasado con Jean Paul Santa María, durante una entrevista en el programa ‘América Hoy’. Zanetti narró cómo un encuentro casual con el cantante se convirtió en una experiencia desagradable y llena de insultos.

Según lo expresado por Zanetti, el incidente tuvo lugar hace algunos años, cuando ambos trabajaban en un programa de humor y desarrollaron una amistad. Sin embargo, todo cambió cuando se encontraron nuevamente en el espacio televisivo de Jorge Benavides, donde Romina Gachoy, quien trabajaba con Zanetti, también estaba presente.

“Estábamos hablando de Jean Paul (con Romina) y le digo ‘pásamelo, es mi pata’ y me insultó. ¿Por qué? No lo sé, cosas horribles, de la nada se molestó”, afirmó la actriz.

Zanetti explicó que el conflicto surgió cuando simplemente intentó saludar a Jean Paul en presencia de Romina Gachoy. El cantante reaccionó con una serie de insultos y comentarios desagradables hacia Zanetti, lo que provocó una reacción fuerte por parte de la actriz.

“Romina desencajada me pidió disculpas y yo lo mandé al diablo porque mi carácter no es quedarme callada. Me dijo cosas horribles delante de Romina, la razón es que simplemente lo llamé delante de Romina, le dije: ‘Hola, ¿te acuerdas de mí?’”, relató Zanetti.

Ante las declaraciones de Zanetti, los conductores de ‘América Hoy’ se sorprendieron, menos Janeth Barboza quien aseguró que no es la primera vez que la expareja de Angie Jibaja reacciona de esa forma.





Jean Paul Santa María se defiende ante declaraciones de Mariella Zanetti

El exintegrante de ‘La Gran Orquesta Internacional’ por medio una historia de Instagram, se defendió ante las acusaciones realizadas por Mariella Zanetti recalcando que nunca dejaron de hacer amigos y que en ese momento fue una broma realizada por la actriz.

“¡Eres terrible! ¿Cómo cuentas las cosas? ¿Cuándo dejé de ser tu chochera? Ese día simplemente tú me hiciste una mala broma por teléfono haciéndote pasar por una chica desde un teléfono desconocido para mí diciéndome: ‘Hola, mi amor, ¿cómo estás?, ¿te acuerdas de mí? ¡Ay mi vida!, ¿ya te olvidaste? Y cosas así. Y le dijiste a Romina que me harías la broma, además, acuérdate. Obviamente, yo no sabía que eras tú. Por eso reaccioné así. Luego tú me llamaste a cuadrarme, a decirme: ‘oye soy Mariella a mí no me hablas así’. Y yo seguía sin entender nada. Pero luego cuando Romina me llamó y me explicó que todo era una broma, le dije a Romina que se disculpe de mi parte, que no sabía que eras tú y que te explique que a mí no me gustan esas bromas y ahí quedó. Sigo siendo tu chochera. No pasa nada”, fue el mensaje de Jean Paul para Mariella.

Jean Paul Santa María le responde a Mariella Zanetti por medio de sus historias de Instagram.

