En una entrevista reciente en un programa de espectáculo, Dayanita abordó su controvertido regreso a JB en ATV, luego de un breve paso por ‘El Reventonazo’ de la Chola en América Televisión.

La actriz cómica explicó que dejó el programa de Ernesto Pimentel debido a la finalización de su contrato, y aunque le ofrecieron renovarlo, ya había pactado verbalmente con Jorge Benavides.

Dayanita reveló lo que le prometió al líder de JB en ATV para reintegrarse al elenco: “Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí”, comentó en ‘Magaly TV: La Firme’.

Además, aclaró que el regreso de su expareja, Topito, al programa no fue parte de su contrato. “Lo de Topito hay un contrato porque quiere ver cuál es su desempeño en el trabajo, pero no es mi condición, para nada, mis carteras las cargo yo, es su carro, no es mi carro”, explicó cuando se le preguntó sobre la presencia del cómico durante su llegada a las instalaciones de ATV.





Dayanita admitió que en algún momento se dejó llevar por la fama

En una entrevista exclusiva en ‘Magaly TV: La Firme’, Dayanita despejó dudas y aclaró malos entendidos respecto a su salida del canal 9. En un tono sincero, la artista aseguró que nunca miró mal a nadie durante su tiempo en la mencionada cadena televisiva, y destacó el afectuoso recibimiento que recibió por parte de sus compañeros tras su vuelta, a pesar de las críticas que enfrentó por su partida.

“Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron”, afirmó.

La actriz también admitió que en algún momento pudo haberse dejado llevar por la fama: “A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra... si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no, lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás”, reflexionó.









