Exige justicia. Leslie Moscoso no dudó en pronunciarse sobre la demanda interpuesta a su exesposo José Cortez por tocamientos indebidos contra su hija. La actriz cómica aseguró que su hija y ella siguen firmen con la denuncia y esperan llegar hacer justicia.

Como se recuerda, en diciembre, a través de un comunicado, Moscoso anunció el fin de su matrimonio con el empresario José Cortez por una situación ‘imperdonable’ e ‘inaceptable’.

Mayle Moscoso, de 19 años, contó que fue acosada y vulnerada por parte de la pareja de su mamá desde que tenía 12 años. “Empezó a tocarme la espalda y de ahí bajó a mis senos... mi mamá no estaba en la casa, él me decía, hijita vente siéntate acá en mis rodillas, él me tocaba la espalda, la cintura y me decía ‘te parece si te compro tu iPhone a cambio de que esto quede entre nosotros’. Yo acepté”, reveló la joven.

Además, contó que en uno de los cumpleaños de Leslie Moscoso, José Cortez se propasó con ella. “Yo tenía 14 años, los dos salieron, hice dormir a mi hermano en la cama de mi mamá, sentí que él se echó al medio, le tocó la espalda y luego pasó a mis senos, quiso bajarme el pantalón y le saqué el brazo, me fui corriendo a mi cuarto y me encerré ahí”, reveló Mayle en el programa de Magaly Medina.

Ante ello, la actriz y su hija han comenzado una lucha legal en contra de José Cortez. “(La demanda) sigue en curso, es algo desgastante y lento, pero ahí vamos. Ya declaramos, mi hija ya pasó cámara Gesell, el viernes tenemos pericia psicológica. Estos procesos son largos, pero no desmayamos, tratamos de continuar con nuestras vidas. Dios se encargará si no se hace justicia”, dijo para Trome.

La modelo mencionó que “dormía con el demonio”, pero que ahora se siente en paz y hasta más bonita. “Cómo puede opacarte tanto una pareja”, agregó.





