Dorita Orbegoso ha sabido sobreponerse con éxito a todas las situaciones adversas en su vida. Perdió a su madre a los 16 años, sufrió episodios de violencia, pero nada la derrumbó; por el contrario, se hizo más fuerte. Y ahora busca la custodia de su hijo. Dorita, uno de los jales más populares de la nueva temporada de El Gran Chef: Famosos, conversó con Perú21.

¿Qué tal te está yendo en El Gran Chef?

Muy bien. Es una gran experiencia, pero también hay bastante competencia. Muchos de mis compañeros saben cocinar, como Giovanna, la gringa o Matías. Yo sé cocinar, pero los chefcitos, así como el jurado, tienen diversas opiniones.

Estudiaste Administración de Empresas. Luego de tu paso por el reality, ¿te animarías a poner un restaurante?

Sí. Me gusta la cocina. Creo que si no hubiera sido bailarina de cumbia, me hubiera gustado estudiar cocina.

¿Cómo decidiste ser bailarina?

Entrar a la televisión no es algo con lo que yo soñaba. Yo soy de Pisco. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Tuve que bailar para poder pagar los gastos del entierro. En la vendimia de Ica conocí a Nilver Huarac (productor de grupos de cumbia) y fue él quien me descubrió. Yo recién acababa el colegio y no sabía hacer otra cosa que bailar.

¿Qué te hubiera gustado hacer?

Yo creo que si mi mami hubiese estado viva, yo hubiese terminado una carrera completa, hubiera tenido un hogar constituido, no hubiese cometido tantos errores y de repente ya hasta me hubiera casado con un pisqueño y mi vida hubiera sido distinta.

(Foto: Javier Zapata)

¿Extrañas Pisco?

Bastante. Recuerdo mi infancia, compartir los juegos de antes, donde te ensuciabas, los carnavales. En esa época no había tanta maldad. Voy siempre que puedo. Como mi frejol colado, mi manchapecho, carapulcra. Siempre voy, pero ya no es lo mismo porque ahora soy madre.

¿Quisieras que tu hijo ingrese a la televisión?

A mi hijo le encanta, pero lo tengo que cuidar. Cuando estás sola, si alguien te hace daño, puedes salir adelante, pero que le hagan daño a tu hijo es más difícil, por eso debemos protegerlos. Me gustaría que él sea lo que quiera ser. Que se desarrolle mientras que mi trabajo y mi economía me permitan darle opciones.

Comentaste que eres más madre que mujer. ¿Crees que las mujeres tienen que relegar su vida sentimental al tener hijos?

Yo creo que depende mucho de la crianza. Mi mamá trabajaba cuando se separó de mi papá y nosotras nunca le conocimos otra pareja porque estaba enfocada en nosotras. Yo vengo de una familia en la que cuando tú te casas, es para toda la vida. También vivimos en una sociedad machista. Cuando yo empecé a bailar, mi familia me dijo “ay, cómo vas a mostrar el poto”. Tenían esa mentalidad a la antigua y por eso yo también cuido mucho el tema emocional de mi hijo, así como a mí me cuidaron. Ahorita vivimos en otra época y es difícil poder encontrar una persona que sea responsable, respetuosa, que te quiera a ti y a tu hijo. Hay tantos casos de padrastros... Es un poco difícil, me da temor. No digo que todos los peruanos sean malos, pero no hay que tomar una relación a la ligera, sobre todo para no confundir ese cerebrito tan pequeñito de nuestros hijos.

(Foto: Javier Zapata)

¿Le has cerrado las puertas al amor?

Yo sí creo en el amor, a mí me encanta sentirme amada. Obviamente, el cuerpo pide salsa (risas), pero ahorita lo tomo con pinzas, pues ahora ya no tengo que pensar mucho con el corazón, sino pensar más. Eso no quiere decir que ya no vaya a rehacer mi vida. Más adelante me gustaría casarme. Por el momento, no estoy considerando tener otro bebé porque un hijo es una gran responsabilidad, pero sí me gustaría tener una vida familiar.

¿Crees que el machismo afectó tu carrera?

Bastante, hasta el día de hoy. Por el hecho de ser mamá, hasta ahora me dicen “ya no estás en edad de desfilar”, “por qué te vistes así, respeta a tu hijo”, o “pobrecito tu hijo”. A mí, particularmente, no me afecta, siempre he pensado que lo peor que me pudo haber pasado en la vida es que mi mamá se muera en una etapa de adolescencia, donde más la necesitaba. El resto, lo que me puedan decir otras personas, no me afecta, pero considero que una no está faltando el respeto al ponerse un vestidito o un hilo o un bikini. Tienes todo el derecho de posar, de bailar, de disfrutar o broncearte en una playa nudista, si quieres. La gente no tendría por qué señalarte o lapidarte. El ser mamá no quiere decir que no puedas vestirte como mejor te parezca. No hay edad para usar minifalda o bailar. ¿Por qué yo no puedo bailar lo que está de moda? Hay que sacarnos ese chip de la cabeza. Hay mucha gente retrógrada y eso viene de generación en generación.

¿Cómo has enfrentado el acoso?

La verdad, yo tengo carácter y, por mi tranquilidad, simplemente restrinjo comentarios. Igual tenemos que vivir de las redes sociales. A algunas personas sí les respondo, a otras las bloqueo o elimino.

¿Recibes muchos comentarios fuera de lugar?

A veces creen que porque posteas una foto, estás buscando o necesitando algo más. Yo pongo mi foto en bikini porque para eso me cuido y me fajo. Siempre me gusta verme bien, no porque quiero 50 mil likes. Hay gente que le hace zoom y le toma captura. Yo no sé en qué parte de la foto tú le estás mandando una invitación para que esa gente se atreva a mandarte fotos fuera de lugar. Ahí te das cuenta de la enfermedad de ellos. Dicen que una está provocando, pero estamos en un país libre donde tomamos nuestras propias decisiones. No estamos en un país donde tengamos que andar tapadas.

Se cuestiona el cuerpo de la mujer. Hace unos días la muerte de Muñequita Milly, por una presunta negligencia, conmocionó al público.

Sí, es lamentable. Yo me he hecho mis arreglitos. Les recomiendo que no solo consulten con un médico, vayan a 2, 3 o 4 hasta sentirse seguras. Si no están seguras, déjenlo para después. Es lamentable ver que gente tan joven con el sueño de tener un cuerpo perfecto llegue a manos de personas inescrupulosas. Dejen de guiarse por el hecho de que haya operado a otras personas.

Sufriste episodios de violencia de tu expareja. ¿Cómo saliste de eso?

Yo tuve que esperar para poder juntar dinero y alquilar algo porque yo no tengo familia aquí. En segundos, el manipulador te puede convencer. A mí me demoró ocho meses salir de ahí. Mi temor más grande ha sido que me quiten a mi hijo. Llevo tres años en juicio y todavía no se decide la tenencia. El juez dice “él ha sido violento con usted, pero no contra el niño”. Es un caso complicado.

(Foto: Javier Zapata)





AUTOFICHA

“A las mujeres víctimas de violencia, les quiero decir que tomen la decisión de salir de ese tipo de relaciones. Piensen en sus hijos. Imagínate que termines muerta, ¿qué pasará con esa criatura? ¿A dónde va a ir a parar? Sí, es difícil salir de ese mundo”.

“Me gustaría regresar a programas cómicos, tengo mucha nostalgia y espero que se dé. Esas han sido las mejores épocas de mi vida porque aprendí a tener más seguridad y a reírme de mí misma. La comicidad sirve para empoderar”.

“Yo le recomendaría a La paisana Jacinta que si regresa, sea con un cambio, con un look renovado, más actualizada. Ya no desaliñada. Creo que ahí sí la hace linda. Los tiempos son otros. Antes no había tanto morbo, tanta violencia hacia los niños”.