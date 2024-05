El último miércoles, el programa de Magaly Medina ha sacado a la luz una serie de mensajes entre Gonzalo Méndez, expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa, en medio de un escándalo de estafa que ha sacudido a la opinión pública. Los chats muestran una conversación donde Méndez suplica el perdón de Serpa y expresa su deseo de verla, mientras ella se mantiene en silencio ante las comunicaciones.

En los mensajes compartidos por Magaly Tv La Firme, Méndez se muestra arrepentido y angustiado por la situación, pidiendo una oportunidad para reunirse con Gabriela Serpa.

“Quiero verte, te lo juro. Dime dónde voy, de verdad quiero verte, no puedo verte así”, expresa Méndez en uno de los textos compartidos por la periodista.

En otro mensaje, Méndez menciona a una tercera persona involucrada en el escándalo, insinuando que estaría siendo presionado por esta figura. “No te mereces esto. Tú sabes que no te he mentido, pero arriba mío hay alguien”, menciona en su texto.

Gabriela Serpa revela chats con su expareja





A pesar de los ruegos de Méndez, Gabriela Serpa no respondió ni a las llamadas ni a los mensajes recibidos. Sin embargo, la actriz cómica sí se pronunció ante los medios, señalando que el número desde el cual recibió las comunicaciones no pertenece a Perú.

“Si una persona te ama no te deja así, no te deja con todos estos problemas, tampoco te estafa y tampoco te quita tu dinero”, comentó Serpa en una entrevista para Magaly Tv La Firme. Además, la actriz reiteró que ha presentado una denuncia ante las autoridades y espera que la justicia siga su curso.





Gabriela Serpa y su papá fueron también estafados por su expareja

Gonzalo Méndez, expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa, se encuentra en el centro de un escándalo luego de ser acusado por una decena de personas por el delito de estafa. Las acusaciones señalan que Méndez utilizaba la modalidad de inversión millonaria en licitaciones con el Estado para engañar a sus víctimas.

El modus operandi de Méndez involucraba la promesa de inversiones lucrativas en licitaciones con el Estado peruano, asegurando tener un socio, identificado como su tío, que respaldaba las transacciones. Sin embargo, el familiar de Méndez negó haber participado en cualquier actividad ilícita y presentó una denuncia por usurpación de identidad en la comisaría de Surquillo.

La situación se complicó aún más cuando se revelaron chats en los que el tío de Méndez le enviaba información sobre licitaciones, poniendo en entredicho su participación en el presunto fraude.





Gabriela Serpa también fue estafada por su expareja. (Composición)





Magaly Medina también difundió un audio en el que Gonzalo Méndez se dirige a Gabriela Serpa, advirtiéndole sobre su situación financiera. “Tu enamorado actualmente está misio, está caga..., estoy realmente jodido y todo el mundo quiere hacerme daño”, se escucha decir a Méndez en el audio.

Gabriela Serpa, víctima de la presunta estafa, reveló detalles de cómo Méndez la engañó, indicando que incluso la persuadió para invertir más dinero bajo falsas promesas de ganancias futuras.

“En abril me hizo depositarle 30 mil soles más, me dijo que tenía la plata en efectivo pero quería que yo transfierira porque si no le cerraban la cuenta de la Sunat. Me dijo que me iba devolver mil. Al día siguiente me devolvió 31 mil y al día siguiente me pidió lo mismo y me dijo que le depositara 35 mil, que me iba devolver y dar 2 mil soles más. Le di 30 mil y luego me dijo que la Sunat le había cerrado las cuentas. No me devolvió más”, contó Serpa.

La situación se agrava con el testimonio de Serpa sobre la participación de su padre en las inversiones con Méndez, resultando también estafado. “Yo confié tanto en él que hasta hice invertir a mi papá, él también perdió dinero”, lamentó la actriz cómica.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.