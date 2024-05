Mientras continúan apareciendo más víctimas de estafa de Gonzalo Méndez, Gabriela Serpa decidió salir dar la cara y se sentó en el set de ‘Magaly TV: La Firme’ para revelar que también fue una de las agraviadas de su expareja.

Según contó la artista, su exnovio, que es acusado de embolsicarse 9 millones de soles producto de las estafas a varias figuras de la farándula, aparentaba tener una vida de lujos e iba a su casa con autos de alta gama.

Una vez que se ganó su confianza y después de lograr enamorarla, el sujeto de 24 años de edad le pidió la suma de 300 mil soles supuestamente para invertir en licitaciones con el Estado.

“Él me dijo que estaba en una inversión y que le faltaba plata para llegar a ese monto y que, sino perdería todo su dinero”, empezó contando la actriz de ‘JB en ATV’ bastante afectada.

Al darse cuenta que estaba siendo estafada, Gabriela le exigió a su entonces novio hacer un reconocimiento de deuda en una notaría, una situación que se salió de control ya que su padre terminó golpeando al joven porque también le debía la suma de 30 mil soles.

“Yo deposité porque él me decía que yo estaba con él por su dinero… y yo por mi ego y empoderamiento femenino le di la plata. (…) Es que yo me enamoré Magaly ”, contó la comediante.

Antes de fugarse a Colombia, Gonzalo Méndez le escribió a Gabriela Serpa e intentó manipularla alegando ser inocente. “Espero que puedas creer en mí y no te dejes guiar por todos ojalá puedas hablar conmigo solos. Te espero mañana, te extraño y me duele por lo que pasas, pero sabes que no soy mala persona. Sabes perfectamente cómo es la gente, una relación es de 2″, se lee en el mensaje.

Finalmente, Gabriela contó que su expareja le volvió a escribir este jueves 25 de mayo y le prometió que volverá a Perú para dar la cara y limpiar su imagen.





