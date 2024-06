Se pasaron de la raya. Una mujer rentó en Airbnb un apartamento para pasar sus vacaciones en Italia y se dio con la sorpresa de que el paradisiaco paisaje frente a este no era lo que esperaba. ¿Qué pasó?

Un video que publicó la usuaria @clarisamurgia muestra la decepcionante “estafa” de la cual fue víctima. Y es que en su alojamiento había una vista de una playa, pero no era real.

Se trataba de una foto de una playa pegada a la pared del edificio de enfrente, que quería dar la impresión de estar frente a las glamorosas playas italianas.

Al acercarse, pudo ver cómo la lona estaba pegada sobre un muro blanco, dando la ilusión de que la playa estaba a unos metros del departamento. La afectada no dudó en grabar la situación y compartirla en redes, donde inmediatamente se hizo viral bajo el nombre “Expectativa vs. Realidad”.

“Me siento estafada chicos. Nunca nadie me había engañado de esa manera jajaja”, fue el texto que acompañó el material.

En cuestión de horas, el TikTok recorrió todo Internet, acumulando 3.3 millones de vistas y 300 mil “me gusta”. En los más de dos mil comentarios, las personas no dudaron en emitir sus opiniones. Algunos hicieron bromas al respecto.

Otros aseguraron que todo se trató de un video planeado para generar vistas y que no era real, argumentando que quien lo grabó lo hizo con la intención de hacerse viral.

“Es que lo alquilaste por Temu”, “A ver... vista al mar sí es, no veo el engaño jaja”, “Algo de mar se ve”, “Bueno pero no especificaron si era mar real”, “Note hasta la brisa del mar”, “Ni mi ex me mintió tanto”, “Por lo menos no ves una pared de ladrillo, han tenido consideración”, “Lo bueno es que siempre que mires aunque está nublado verás las vistas despejadas al mar” o “Me lo creí tanto que hasta me pregunté ¿Por que se siente estafada?” resultaron ser algunos de ellos.





